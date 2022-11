Brennhete Gakpo sendte Nederland videre - Qatar endte som tidenes dårligste vertsnasjon

(Nederland - Qatar 2–0) Cody Gakpo (23), spilleren «halve» fotball-Europa sikler etter, scoret i sin tredje strake VM-kamp. Det var mer enn nok for «De Oranje», som møtte liten motstand i en vertsnasjon som allerede var ute av mesterskapet.

TRE PÅ TRE: Cody Gakpo seiler opp som en av VMs heiteste spillere. Han er nå delt toppscorer i VM, sammen med Kylian Mbappé.

Gakpos 1–0 etter en drøy halvtime ble doblet av Frenkie de Jong like etter hvilen. Det betyr at Nederland er gruppevinner i gruppe A i sitt første VM-sluttspill siden 2014. De får følge av Senegal, som vant 2–1 mot Equador, til 8-delsfinalene.

Som tidligere i mesterskapet, var målscorer Gakpo i sentrum for det meste som skjedde fremover i banen for nederlenderne. Nå står han med én scoring med hodet, én med venstre og én med høyre.

VG-børsen Nederland - Qatar Nederland (3-4-1-2):

Andries Noppert 5 Jurien Timber 6

Virgil van Dijk 6

Nathan Aké 6 Denzel Dumfries 6

Marten De Roon 5

Frenkie de Jong 6 BB

Daley Blind 5 Davy Klaassen 5 Memphis Depay 6

Cody Gakpo 6 Qatar (5-3-2):

Meshaal Aissa Barsham 5 Ismael Mohamad 4

Pedro Miguel Correia 3

Boualem Khoukhi 3

Abdelkarim Hassan Fadlalla 4

Homan Elamin 3 Hassan Al Haidos 3

Assim Madibo 3

Abdelaziz Hatem 4 Almoez Ali 3

Akram Afif 5 Vurdert av Knut Espen Sveagaarden

Selv om spilleren har vært kraftig linket til Manchester United den siste tiden, har nok Gakpos prestasjoner i Qatar gjort at flere av storklubbene neppe gir seg uten kamp om signaturen til PSV-spilleren. Flere av de andre store Premier League-klubbene har også vært nevnt som et mulig neste stoppested for Gakpo, som står med 13 nettkjenninger i Æresdivisjonen denne høsten.

For vertsnasjonens del endte dette i et mesterskap langt under pari. Nasjonen som vant Asiamesterskapet i 2019 er nå ferdigspilt som tidenes dårligste vertsnasjon i et verdensmesterskap i fotball. Sør-Afrika hadde den gamle «rekorden» med sine fire poeng i 2010.

Vertsnasjonene i VM 1930 - Uruguay: Verdensmester 1934 - Italia: Verdensmester 1938 – Frankrike: Kvartfinalist (én seier) 1950 – Brasil: Nummer to i finalespillet 1954 – Sveits: Kvartfinalist (to seirer) 1958 – Sverige: Finalist 1962 – Chile: Bronsevinner 1966 – England: Verdensmester 1970 – Mexico: Kvartfinalist (to seirer) 1974 – Vest-Tyskland: Verdensmester 1978 – Argentina: Verdensmester 1982 – Spania: Utslått i mellomspillet (én seier) 1986 – Mexico: Kvartfinalist (tre seirer) 1990 – Italia: Bronsevinner 1994 – USA: Utslått i 8-delsfinalen (én seier) 1998 – Frankrike: Verdensmester 2002 – Japan og Sør-Korea: Japan utslått i 8-delsfinalen (to seirer) og Sør-Korea semifinalist 2006 – Tyskland: Bronsevinner 2010 – Sør-Afrika: Utslått i gruppespillet (én seier) 2014 – Brasil: Semifinalist 2018 – Russland: Kvartfinalist (tre seirer)

Qatars regnskap ender med null poeng og én fattig scoring på tre gruppespillskamper.

SKUFFELSE: VM på hjemembane endte i alt annet enn jubel for vertsnasjonen. Her går Hassan Al-Haydos slukøret av banen.

Foran gruppespillets siste kamp var forutsetningene for nederlenderne enkle. Uavgjort var nok til avansement, uavhengig av hvordan det gikk i møtet mellom Equador og Senegal. Der hadde begge lag mulighet til å gå videre, men et Senegal uten Sadio Mané, hadde kniven på strupen og måtte vinne.

At uavgjort var nok for nederlenderne, bar også store deler av den bedagelige kampen mot Qatar preg av.

Foruten stjerneskuddet Gakpo var det noe seigt, treig og ubestemmelig over de nederlandske stjernene i store deler av den første omgangen. På motsatt halvdel sto en vertsnasjon som i likhet med i tidligere kamper, slet med å spille seg til muligheter.

En rekke av halvfarlige hjørnespark var det nærmeste de kom før hvilen, men det bød på små problemer for Virgil van Dijk & Co.

HOLDT TETT: Nederland-kaptein Virgil van Dijk og resten av forsvaret hadde få probemer med å holde et tafatt Qtar-lag unna.

Så smalt det i andre enden.

27 minutter var spilt da Gakpo på nydelig vis kombinerte seg igjennom mellomrommet. Angrepsspilleren tok med seg ballen til 16-meteren og hamret til - utakbart for Meshaal Barsham i Qatar-målet.

Og det for en nasjon hvor mange stilte spørsmål rundt hvor scoringene skulle komme fra.

Etter Gakpos 1–0 ble det som ventet plankekjøring for «De Oranje».

Like etter hvilen la Frenkie de Jong på til 2–0 etter heller tafatt forsvarsspill av Qatar. 20 minutter før full tid trodde Steven Berghuis at han hadde sørget for 3–0, men VAR ville det annerledes etter en hands av Gakpo på midtbanen.

Det endte med nederlandsk tomålsseier.