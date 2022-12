Manchester City til Abu Dhabi – Haaland tilbake med laget

Erling Braut Haaland (22) og Manchester City bruker VM-pausen til å dra på treningsleir i Abu Dhabi.

TILBAKE TIL TRENING: Erling Braut Haaland og Manchester City reiser til Abu Dhabi på treningsleir.

Haaland, som står med vanvittige 18 scoringer etter 13 Premier League-kamper, fikk noen ukers ferie i VM-pausen. De siste ukene av høstsesongen trøblet han med en skade, og spissen deltok ikke i Norges treningskamper mot Irland og Finland.

Men mandag var han og flere Manchester City-spillere som ikke deltar i VM på vei til felles treningsleir. Turen går til Abu Dhabi for å bli klare til Carabao Cup-kampen mot Liverpool 22. desember og Premier League som starter igjen 2. juledag. Manchester City skal være i Abu Dhabi til søndag, ifølge klubbens nettsider.

Abu Dhabi ligger i De forente arabiske emirater. Manchester City eies av City Football Group, som igjen eies av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. Sjeik Mansour er visestatsminister i i hovedstaden Abu Dhabi.

Derfor er Citys Abu Dhabi-eiere kontroversielle *Regimet i De forente arabiske emirater er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Syv emirer styrer de syv emiratene. City-eier Sheikh Mansour er visestatsminister i hovedstaden Abu Dhabi. Det er ulovlig med politiske partier. *Homofili er ulovlig og sex mellom personer av samme kjønn kan straffes med fengsel *Loven tillater vold mot kvinner så lenge det ikke etterlater langvarige skader – og kvinner som anmelder voldtekt kan bli dømt til flere år i fengsel for sex utenfor ekteskap, ifølge Amnesty *Ifølge Amnesty driver myndighetene også krigsforbrytelser i Jemen og hemmelige fengsler hvor folk skal bli torturert og forsvinne sporløst * Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot De forente arabiske emirater, myndighetene, lederne eller kulturen kan bli straffet, ifølge norske myndigheter *Utroskap kan straffes med piskeslag *De fleste innbyggerne er gjestearbeidere som lever under vanskelige forhold og ikke har tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser, ifølge FN-sambandet

Regimet og Citys eiere har ved flere anledninger blitt beskyldt for menneskerettighetsbrudd, noe Haaland selv fikk spørsmål om eierne fra NRK på en pressekonferanse med landslaget i september.

– Eierne i Manchester City beskyldes for massive menneskerettighetsbrudd og for å fengsle egne innbyggere. Du spiller nå for Manchester City. Hva tenker du om eierne i klubben du representerer, spurte NRK.

– Jeg har aldri møtt dem, så jeg kjenner de ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer med der. Når du sier det på den måten, kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, svarte Haaland.

Mandag publiserte Manchester City bilder av Scott Carson, Stefan Ortega, Sergio Gómez og Erling Braut Haaland på vei til treningsleiren.

Også Chelsea skal trene i Abu Dhabi denne måneden. London-laget har allerede ankommet byen, hvor de møter Aston Villa i treningskamp neste uke.

Arsenal skal på tur til samme land, men i annen by. Martin Ødegaard & co skal delta i «Dubai Super Cup», der de møter Lyon og AC Milan i treningskamper 8. og 13. desember.

Manchester United har på sin side reist på treningsleir i Sør-Spania. Erik ten Hags mannskap møter Cadiz og Real Betis i treningskamper denne uken.