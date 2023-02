VM-revansj for Golberg etter 2013-kollapsen – full kontroll sammen med Klæbo

Ti år etter sitt VM-mareritt ble Pål Golberg (32) helt sentral da han og Johannes Høsflot Klæbo (26) sikret gull i lagsprinten i Planica.

Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Pål Golberg leverte en kjempesprint og kunne juble for gull.

Gullvinnerne Pål Golberg (t.h.) og Johannes Høsflot Klæbo etter lagsprinten i ski-VM i Planica.

Pål Golberg (t.h.) og Johannes Høsflot Klæbo etter lagsprinten i VM.

Johannes Høsflot Klæbo i aksjon under lagsprinten i ski-VM.

Pål Golberg under lagsprinten i ski-VM.

Golberg trykket til på sin siste etappe og skaffet seg et lite forsprang inne på stadion. Klæbo gikk ut i tet med noen meters ledelse, og han hadde fin kontroll inn mot mål. Den norske duoen jublet i målområdet.

Luken Golberg sikret, kan ha avgjort mye av konkurransen.

I 2013 var Golberg VM-favoritt sammen med Petter Northug i lagsprinten. Da endte det med full sprekk for debutanten under rennet i Cavalese.

Den dagen i Val di Fiemme ble ikke glemt med det første. Golberg sier at han har hatt det løpet i bakhodet hele veien.

Det er nok minst like mange som husker Golberg for akkurat den smellen, enn alle de rennene han har gått der han har lyktes og til og med vunnet.

– Den dagen har vært med meg hele veien. Det var veldig kjipt der og da, og jeg skulle gjerne ha vært den foruten, men jeg har lært mye av det. Det har bygget opp om det å aldri gi opp, sa Golberg til NTB.

– Og etter denne gulldagen er den glemt?

– Jeg har lagt det bak meg, men det er ekstra deilig å få lov til å komme tilbake og få muligheten igjen. Da kan vi sette en slags sluttstrek, sa Golberg.

Takket

Klæbo takket lagkameraten etter seieren. Han sier at han ikke kunne ha bedt om et bedre utgangspunkt.

Gullgutta klarte å gjøre sprintlandslagstrener Arild Monsen rørt etter målgang. I intervjuet med NRK sa Monsen at han brukte solbriller fordi han hadde fått en blåveis, men det var nok heller de blanke øynene sine han skjulte.

– Dette betyr mye for ham også. Det er en lagseier, og selv om det er jeg og Pål som går så kunne det ha vært Erik (Valnes) eller andre på laget. Dette betyr mye for hele gjengen, og ikke minst for Arild. Han er veldig godt fornøyd, og det har han all grunn til å være. Og det betyr også litt ekstra når vi vet hva som skjedde for ti år siden, sa Klæbo til NTB.

Smellen for ti år siden til tross, Klæbo sier at Golberg har beholdt roen hele veien og at de begge gikk en fin tur sammen med treneren lørdag.

– Dette var underholdning så det holdt. Vår strategi handlet om å unngå bråk og ligge i front hele veien. Pål var solid, og Johannes gikk behersket. Han skrudde til på den andre etappen, og han gjorde et smart trekk mot slutten. Du så hvor mye saft han hadde i beina i dobbeltdansen fra den siste svingen og inn mot stadion, sa sprinttrener Arild Monsen.

Holdt ikke

Sverige falt ut av gullkampen inn mot siste veksling. Calle Halfvarsson hadde ikke krefter til å henge med Norge, Frankrike og Italia. Etterpå klaget svenskene på at de ikke hadde hatt perfekte ski.

Italienerne tok sølvet foran Frankrike. Svenskene loffet inn til 5.-plass.

– Vi hadde det tøft hele veien. Materialet var ikke helt på topp i dag for oss. Jeg gjetter på at skiene var dårlige. Det føltes som vi gikk på treningsski, sa Halfvarsson til NRK.

Storfangst

Lagsprinten endte med Klæbos åttende VM-tittel. Han har bare Northug (13) og Bjørn Dæhlie (9) foran seg på medaljestatistikken for menn.

Klæbo ble nummer to i skiathlon fredag.

Klæbo tok sitt tredje strake VM-gull i lagsprint. I 2019 var Emil Iversen med Klæbo, mens Erik Valnes kom inn på laget for to år siden.

Klæbo (gull) og Golberg (sølv) var best også i den individuelle sprinten i årets VM. Simen Hegstad Krüger vant skiathlon.

Neste langrennskonkurranse for menn går onsdag. Da skal løperne gjennom 15 kilometer fri teknikk med intervallstart.

Der stiller Klæbo til start. Både Klæbo og Golberg går høyst sannsynlig stafetten for Norge kommende fredag. Begge går sannsynligvis også den avsluttende femmila.