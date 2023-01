Få stjerner til Idrettsgallaen: – Må gjerne avgå med døden

Kommentatorene mener Idrettsgallaen er en pinlig affære, når det knapt er én eneste stjerne til stede for å motta heder.

IKKE TIL Å TRO: Erling Braut Haaland scoret mot Everton nyttårsaften, men det ble ikke seier for Manchester City. Kampen endte 1–1. Haaland er nominert i to kategorier på Idrettsgallaen.

Det blir knapt en OL-vinner eller en verdensmester på plass når NRK inviterer til idrettsgalla i beste sendetid lørdag.

– Idrettsgallaen er en ganske uinteressant sak. Det tror jeg idrettsutøverne syns også, sier Otto Ulseth til VG.

Ulseth har vært landslagstrener for Irak sammen med Drillo, fotballtrener i Tromsø, sportsredaktør i Adresseavisen, forfatter og er nå kommentator i trønderavisa Nidaros.

PÅ LAG MED NORTHUG: Otto Ulseth har også vært pressekoordinator for Petter Northug, her på et pressetreff i 2012.

– Idrettsgallaen, jeg vet ikke hvem den er for. Jeg tror utøverne har et avslappet forhold til den også. Film- og bokbransjen trenger kanskje en galla, men jeg tror ikke idretten som bransje trenger det. Idretten står bra nok i seg selv. Den må gjerne avgå med døden for min del, det tror jeg utøverne syns også, sier Ulseth.

Disse er nominert til Idrettsgallaen: Årets kvinnelige utøver: Grace Bullen, bryting Jeanette Hegg Duestad, skyting Karoline Bjerkeli Grøvdal, friidrett Gyda Westvold Hansen, kombinert Ada Stolsmo Hegerberg, fotball Hildeborg Juvet Hugdal, styrkeløft Therese Johaug, langrenn Solfrid Koanda, vektløfting Nora Mørk, håndball Marte Olsbu Røiseland, skiskyting Årets mannlige utøver: Kristian Blummenfelt, triatlon Johannes Thingnes Bø, skiskyting Tobias Svendsen Foss, sykkel Jørgen Graabak, kombinert Erling Braut Haaland, fotball Jakob Ingebrigtsen, friidrett Aleksander Aamodt Kilde, alpint Johannes Høsflot Klæbo, langrenn Marius Lindvik, skihopp Birk Ruud, freeski Casper Ruud, tennis Mats Zuccarello, ishockey Årets lag: Klassen omfatter alle lagspill, og teamprestasjoner (ikke stafetter). Håndballjentene, håndball Lagtempolaget menn i OL 2022, skøyter Sandvolleyballgutta Mol/Sørum, sandvolleyball Vipers, Kristiansand, håndball Årets gjennombrudd: Sivert Guttorm Bakken, skiskyting Thale Rushfeldt Deila, håndball Hallgeir Engebråten, skøyter Marlene Farstad Grøttem, kickboxing Sondre Haga, motor/trial Pål Haugen Lillefosse, friidrett Suzanna Tangen, sykkel Årets kvinnelige parautøver: Aida Dahlen, bordtennis Vilde Nilsen, langrenn Helle Sofie Sagøy, badminton Birgit Skarstein, roing Suzanna Tangen, sykkel Årets mannlige parautøver: Salum Ageze Kashafali, friidrett Jesper Saltvik Pedersen, alpint Fredrik Solberg, svømming Tommy Urhaug, bordtennis Årets trener: Espen Berg-Knutsen, skyting Thorir Hergeirsson, håndball Kåre Mol, sandvolleyball Patrick Oberegger, skiskyting Christian Ruud, tennis Bjarne Rykkje, skøyter Jan Schmid, kombinert Årets navn (folkejury): Vinneren av Årets navn er den utøveren/laget som stemmes frem av folket selv, basert på nominering fra hovedjuryen. Kristian Blummenfelt, triatlon Johannes Thingnes Bø, skiskyting Magnus Carlsen, sjakk Erling Braut Haaland, fotball Ada Stolsmo Hegerberg, fotball Viktor Hovland, golf Håndballjentene, håndball Jakob Ingebrigtsen, friidrett Therese Johaug, langrenn Johannes Høsflot Klæbo, langrenn Marius Lindvik, skihopp Jesper Saltvik Pedersen, alpint Jarl Magnus Riiber, kombinert Birk Ruud, freeski Casper Ruud, tennis Marte Olsbu Røiseland, skiskyting Birgit Skarstein, roing I tillegg skal følgende priser deles ut: Årets forbilde (ingen nominerte, juryens begrunnelse)

Årets hederspris (ingen nominerte, juryens begrunnelse)

Utøvernes pris (utøverne nominerer og stemmer)

Årets ildsjel (egen jury)

PROSJEKTLEDER: Stian Malme er sjef for Idrettsgallaen 2023. Han er rutinert som prosjektleder for store show, han ledet Melodi Grand Prix i over ti år. Her med Margareth Berger i 2013.

Prosjektleder for Idrettsgallaen, Stian Malme i NRK, mener tidspunktet for gallaen kan diskuteres, men at det alltid vil være noen det ikke passer for. At arrangementet bør avgå med døden er han helt uenig i.

– Vi har mye å være stolt av, vi har en verdenstreer i tennis, toppscoreren i Premier League. Det er ikke bare vintersport, nå er vi gode i alt mulig. Det er så mye å feire, sier Malme til VG.

Erling Braut Haaland spilte kamp for Manchester City mot Chelsea torsdag. Haaland scoret ikke, men City vant. Dagen etter Idrettsgallaen har City ny kamp (mot Chelsea det også, i FA Cupen).

Jakob Ingebrigtsen er på treningsleir i Spania. Casper Ruud lader opp til Australian Open på andre siden av kloden. Langrennsheltene er i Italia for å avslutte Tour de Ski. Skiskytterne konkurrerer. Håndballspillerne er i sesong.

forrige



fullskjerm neste KOMMER IKKE: Jakob Ingebrigsten deltar ikke på Idrettsgallaen. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk

Men etter det VG forstår så stiller en gravid Therese Johaug på Hamar. Hun er favoritt i klassen årets kvinnelige utøver med tre OL-gull fra Beijing.

– Har du blitt olympisk mester eller verdensmester eller vunnet verdenscupen, så trenger du ikke noe heder utover det, mener Ulseth.

Sportskommentator i Adresseavisen Birger Løfaldli mener en idrettsgalla uten de største stjernene får et B-preg, som sprer seg blant utøverne, som gjør at det ikke blir så stas for andre å stille heller.

KOMMENTATOR: Birger Løfaldli i Adresseavisen.

– Når nesten ingen av hovedpersonene kommer, så blir det ikke bare stusselig, det kan bli pinlig, sier Løfaldli til VG.

Han mener arrangøren må se etter et tidspunkt som kan passe for flere. Kommentatoren mener det ikke spiller noen rolle når gallaen som skal hedre prestasjoner fra året før finner sted.

– Haaland er den aller største, man kan ikke legge opp en hel galla etter ham, men det er viktig at de aller største stjernene stiller. Om sommeren passer bedre og gjør at stjernene kan stille, så er det bedre å ha det da, enn en pinlig seanse hvor folk så vidt vil stille på en forhåndsprodusert video, sier Løfaldli.

Etter det VG forstår kommer sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum til Hamar. De tok Norges første VM-gull i sandvolleyball i fjor. De vant prisen for årets lag sist, etter OL-gullet i 2021. Utdelingen ble da holdt uten publikum i Oslo på grunn av coronapandemien.

PROGRAMLEDER: Nicolay Ramm skal lede Idrettsgallaen lørdag, det gjorde han også i 2019, da sammen med Tiril Sjåstad Christiansen. Året etter ledet han showet med Birgit Skarstein.

Prosjektleder Malme forteller at Idrettsgallaen er et av de største og mest populære eventene hos NRK, og at det er et av programmene som samler flest TV-seere.

– Det er ikke pinlig at vi hedrer idrettsheltene våre. Dette er utøvernes mulighet til å bli satt ekstra pris på. Idrettsgallaen har en høy stjerne hos utøverne, og det er ikke vanskelig å be folk stille, sier Malme til VG.

TV-seerne får alle vinnerne inn TV-ruta på en eller annen måte.

Seertall Idrettsgallaen siste 5 år 2018: 1.874.000 2019: 1.116.000 2020: 996.000 2021: 782.000 2022: 751.000 Alle tall er for lineær-TV, som oppgitt av NRK. De to siste årene har vært nedskalert som følge av pandemien.

– Vi er stolte av Haaland og Ruud og alle som er ute og konkurrerer eller trener. Vi har funnet løsninger slik at vi får snakket med alle som vinner. Så at dette er en pinlig affære er ikke riktig, sier Malme.

Otto Ulseth syns det fine med Idrettsgallaen er hederspriser. Maren Lundby ble Årets navn i fjor. Samtidig ser Ulseth det positive i at det er få stjerner som deltar.

– Det betyr jo at de prioriterer rett, for det betyr at de holder på med det de skal, sier Ulseth.

BRONSE: Hallgeir Engebråten tok OL-bronse individuelt og gull med laget i Kina i fjor.

Skøyteløper Hallgeir Engebråten tok OL-bronse på 5000 meter og gull på lagtempo. Han er nominert som årets nykommer. 23-åringen deltar ikke under EM på Hamar på grunn av lungetrøbbel.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø gleder seg til lørdag.

– Som toppidrettssjef og juryleder synes jeg det er fint når nominerte har anledning til å være tilstede under gallen, men det viktigste er at de har fokus på idrettslig utvikling, sier Øvrebø til VG.

Idrettsgallaen er åpen for vanlig publikum også, billetter koster mellom 210 og 415 kroner.

Mandag 16. januar arrangerer svenskene sin «Idrottsgalan» i Stockholm. Jonna Sundling er den eneste langrennsløperen som er nominert der. Men Frida Karlsson ligger an til å vinne årets Tour de Ski, og kanskje får hun pris neste år: