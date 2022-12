Fortvilet Amundsen sitter hjemme under Tour de Ski: – Helt jævlig

Landslagets store distansetalent måtte kaste hele planen sin i vasken på grunn av coronasykdom i november. Harald Østberg Amundsen (24) forteller om en sesongåpning som har vært knalltøff mentalt.

HAR SLITT: For Harald Østberg Amundsen, her under verdenscupen på Beitostølen i midten av desember, der han ble nummer 11.

– Det er mange som kjenner meg, som sier at jeg aldri har opplevd motgang og at jeg har trengt en trøkk, sier Østberg Amundsen til VG og fortsetter:

– Men når dette er jobben din på full tid, så er det tøft å bare kaste A-planen i vasken og begynne å gjøre andre ting.

Han har for lengst slått seg til ro med at han sitter hjemme, trener og forbereder seg til renn utenfor verdenscupsirkuset i januar, mens resten av lagkompisene setter seg på flyet til Mellom-Europa for årets Tour de Ski.

Harald Østberg Amundsen: Født: 18. september 1988 (24 år). Klubb: Asker SK. Meritter: NM-sølv og bronse i 2020 og 2021 på drømmedistansen 15 kilometer fristil. Har også en rekke gullmedaljer fra junior- og U23-VM. Men hans største bragd er den sensasjonelle bronsen på 15 kilometer fristil fra Oberstdorf-VM 2021. Aktuell: Har kun gått fire skirenn denne sesongen. Amundsen står bokført med en 11. plass på ti kilometer klassisk under verdenscupen på Beitostølen. I tillegg til en 8., 7. og 2. plass under Skandinavisk cup i Östersund i midten av desember. Nå kjemper han en desperat kamp om å få plass på det norske laget til Planica-VM i februar og mars.

Det er ikke rart. Han har hatt en sesongstart langt unna forventningene.

For bronsevinneren på 15 kilometer fristil fra VM i Oberstdorf i 2021, opplevde et av landslagsløpernes verste mareritt i begynnelsen av november: Han fikk påvist coronaviruset bare noen uker før den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Likevel gjorde 24-åringen det han kunne for å bli klar til konkurransene på hjemmebane. Rennene var viktige og ville legge føringer for uttak senere i sesongen.

Asker-løperen endte med å ikke fullføre et av rennene og reiste hjem.

Den neste perioden var preget av stor usikkerhet. Kroppen kjentes bra, men det gjorde ikke pusten.

– Det hadde nesten vært bedre om jeg hadde vært syk og sofaliggende enn å ha en kropp som av en eller annen grunn ikke fungerte på trening, sier han og humrer.

Programmet for Tour de Ski 2022/2023: I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km jaktstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay.

Men det har vært tungt også etter han ble friskmeldt i desember. Han fikk riktignok en sjanse etter sykdomsforfall da Norge hadde en utvidet kvote under verdenscupen på Beitostølen i midten av desember, og endte på 11. plass.

Siden har han ikke kommet med til verdenscupen i Davos eller Tour de Ski. Nåløyet er trangt selv for han som har et mål om å forsvare og forbedre VM-bronsen for to år siden.

Han har rett og slett ikke resultater å vise til.

SÅ LOVENDE UT: For Harald Østberg Amundsen, her sammen med lagkompis Martin Løwstrøm Nyenget, under en treningssamling med landslaget i Holmenkollen i oktober.

Usikkerheten og uvissheten av å ikke vite hva han skal gå i verdenscupen for å kvalifisere seg til VM, er kanskje den verste.

– Helt jævlig. Det er vanskelig å bli skjønnet inn og bare hoppe rett inn i verdenscupen uten resultater å vise til, sier han og smiler tappert.

– Det har vært en mental prøvelse å være på sidelinjen samtidig som startskuddet på viktige uttaksrenn til VM har gått. Det er tøft å trene knallhardt i syv måneder fram til sesongstart, for så å skrote renn man har sett fram imot.

I dag ville han taklet coronasykdommen helt annerledes enn hva han gjorde.

– Skulle jeg gjort alt på nytt, så hadde jeg tatt et par rolige dager til etter at jeg ble smittet. Tenkt at langrennsåpningen på Beitostølen ikke var viktig. Men jeg var stressa og korttenkt, sier han.

Norges tropp til Tour de Ski 2022/2023: Kvinner: Margrethe Bergane (Konnerud), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Julie Myhre (Byåsen), Mathilde Myhrvold (Vind), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes). Menn: Pål Golberg (Gol), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Håvard Moseby (Kjelsås), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Didrik Tønseth (Byåsen).

Mens resten av lagkameratene hans på distanselaget har fått billett til Mellom-Europa og årets Tour de Ski, forbereder Amundsen seg på noe helt annet.

I finske Rovaniemi, andre helgen i januar, går han tre særdeles viktige skirenn i Skandinavisk cup. Klarer han å lede der sammenlagt vil han automatisk ha en friplass til verdenscupen.

I tillegg venter et NM på Gjøvik der utøverne kjemper om plasser til Planica-VM.

– Januar blir en spennende måned med mange viktige skirenn. Uttakene til VM er ikke gjort enda og derfor er jeg ekstremt motivert for å slå tilbake, sier Amundsen.