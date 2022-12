Budweiser holdt løftet – sender haugevis av øl til argentinske supportere

Etter øl-nekten i Qatar satt Budweiser igjen med enorme mengder alkohol de ikke fikk selge. Nå er den allerede godt på vei til den argentinske festen – noe Lionel Messi (35) gleder seg over.

FESTEN ER I GANG: VM-vinner Lionel Messi og resten av de argentinske spillerne under tirsdagens parade i Buenos Aires. 1 av 3 Foto: TOMAS CUESTA / AFP

– Jeg er stolt over at vi kan ta hjem Budweiser til alle supporterne som støttet oss, sier Lionel Messi – som for ordens skyld også har et betalt partnerskap med Budweiser – til El Deportivo.

Det skapte reaksjoner da VM-arrangøren besluttet å fjerne ølservering på stadionene kun to dager før Qatar-VM ble sparket i gang, og en engelsk supportergjeng svarte «hæ, stemmer det?» da VG fortalte dem det for en drøy måned siden.

Øl-giganten Budweiser brukte imidlertid ikke mange dagene på å bestemme hva de skulle gjøre med de store mengdene alkohol de ikke fikk selge.

– Vi ønsker å bringe denne feiringen fra VM til vinnerlandets fans. Vi vil være vertskap for den ultimate mesterskapsfeiringen for vinnerlandet. Flere detaljer vil bli annonsert når vi nærmer oss finalen, sa en talsperson for Anheuser-Busch InBev, som produserer Budweiser, i en uttalelse til CNN tidlig i mesterskapet.

NOK DRIKKEVARER: Slik så det ut på et lager i Qatar der Budweiseren ble oppbevart under mesterskapet.

På finaledagen søndag skrev Budweiser dette på Twitter:

– Ny dag, ny tweet. Vinnernasjonen får Budweiseren. Hvem vil få dem?

VM-finalen endte med Argentinsk straffeseier etter en spinnvill fotballkamp mot Frankrike der det sto 3–3 etter ekstraomgangene.

Dermed var det de argentinske supporterne som kunne glede seg over gratis Budweiser.

Ølen har allerede funnet veien til de argentinske byene Rosario og Córdoba, ifølge El Deportivo. Torsdag ankommer den hovedstaden Buenos Aires – der Argentinas parade ble avbrutt etter kaos tirsdag kveld.

Det skal angivelig ha vært rundt fire millioner mennesker i Buenos Aires’ gater under feiringen av VM-gullet tirsdag, som endte i et kaos som til slutt førte til at spillerne måtte forlate bussen og ble flydd bort i helikoptere.

I 22-tiden tirsdag kveld opplyste Alberto Crescenti, lederen for den akuttmedisinske tjenesten i Buenos Aires, til América TV at 16 personer ble fraktet til sykehus med skader.

Budweiser er blant FIFAs største sponsorer og har enerett på ølserveringen på steder knyttet til VM. Ifølge New York Times betaler Budweiser 75 millioner dollar (snaut 760 millioner kroner) til FIFA foran hvert VM.

Det er strenge alkoholregler i Qatar, men i VM var det muslimske landet ventet å gjøre unntak for tilreisende fotballsupportere. To dager før avspark kom imidlertid helomvendingen, og Qatar bestemte i samråd med FIFA at det kun skulle bli solgt alkoholfritt øl på mesterskapets åtte stadioner.