NFL-spiller fikk hjertestans på banen – i kritisk tilstand

Buffalo Bills-spilleren Damar Hamlin (24) kollapset på banen under en kamp mot Cincinnati Bengals natt til tirsdag norsk tid. Tilstanden hans er kritisk.

REAGERTE: Buffalo Bills-spillerne holder seg til hodet og ber for lagkameraten Damar Hamlin som fikk hjertestans på banen natt til tirsdag.

I en oppdatering tirsdag morgen melder laget til Hamlin at han fikk hjertestans, og at hjerterytmen hans ble gjenopprettet igjen før han ble fraktet av banen.

Det var midt i første periode at forsvarsspilleren taklet Bengals-receiver Tee Higgins, men Hamlin kom seg på beina og justerte ansiktsbeskyttelsen sin før han så falt bakover og lå livløs på bakken.

24-åringen ble raskt omringet av spillere fra begge lag, som stilte seg opp for å skjerme Hamlin fra TV-kameraene og publikum, som de danske spillerne gjorde for Christian Eriksen under EM i 2021.

Det ble utført hjerte-lunge-redning på Hamlin før han ble kjørt til sykehuset University of Cincinnati Medical Center i en ambulanse. Kampen ble deretter stanset. Den er nå utsatt på ubestemt tid.

– Han er nå bedøvet og er oppført som i kritisk tilstand, skriver Buffalo Bills på sin Twitter-konto rett før klokken 08 norsk tid.

Ambulansen var på plass fire minutter etter kollapsen. Seksten minutter etter kollapsen ble han fraktet bort i ambulanse.

Etter at ambulansen hadde forlatt banen samlet Buffalo Bills-spiller Stefon Diggs alle medspillerne midt på banen for å be for lagkameraten.

Bills-quarterback Josh Allen har lagt ut en melding på sosiale medier:

Dette var den nest siste runden i grunnspillet i NFL, og en viktig kamp for begge lag. Cincinnati Bengals ledet 7–3 da katastrofen inntraff.

– Det var aldri et alternativ å fortsette kampen. Det er latterlig og ufølsomt, sier NFLs fungerende visepresident Troy Vincent.

Det er foreløpig ingen planer om å fortsette kampen, og det vil tas en avgjørelse om det på et annet tidspunkt.

Bills spillerne fløy tilbake fra Cincinnati mandag kveld, mens en del av støtteapparatet blir i byen for å støtte Hamlin. Enkelte fra motstanderlaget, blant andre Bengals-hovedtrener Zac Taylor, har også besøkt Hamlin på sykehuset ifølge NFL Network.

Rundt 100 fans fra begge lag møtte også opp utenfor sykehuset for å vise sin støtte.

Damar Hamlin har fra før av en innsamlingsaksjon for veldedighet på nettsiden Go Fund Me. Den har de siste par timene fått inn over 3 millioner dollar.

Hamlin ble valt av Buffalo Bills i den sjette runden i NFL-draften i 2021. Han spilte for Pittsburgh på college. Han har startet som safety for Bills denne sesongen etter skade på Micah Hyde.