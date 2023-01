Helgø imponerte i United Cup – tapte maratonkamp

(Martina Trevisian – Malene Helgø 7–5, 3–6, 6–4) I over tre timer skapte Malene Helgø trøbbel for italienske Martina Trevisian, men til slutt var det nummer 27 i verden som kunne juble for seier.

– Det var en utrolig kamp. En veldig lang kamp. Det var en veldig vanskelig kamp, for jeg har aldri spilt mot henne før. Hun var veldig smart, sier Trevisian til arrangøren i et intervju vist på VG+ Sport.

