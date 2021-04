Oftedal etter prestisjekåring: – Fikk høre at jeg var for liten

Håndballspiller Stine Bredal Oftedal (29) fikk forrige uke en plass på Forbes-kåringen over betydningsfulle idrettspersoner under 30. Hun er glad for å være et forbilde for mindre og hurtige spillere.

PÅ PRESTISJELISTE: Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal er inkludert på prestisjefull Forbes-liste. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det var veldig overraskende og litt overveldende. Det er så mange andre idretter å ta av, og når de i tillegg havnet på meg var det utrolig gøy og stort, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Forrige uke kom nyheten om at hun er inkludert på Forbes’ liste over betydningsfulle idrettspersoner under 30 år i Europa. I forklaringen står det at Oftedal er «fremtredende i en generasjon av håndballspillere som står for hurtighet og dynamisk spill fremfor størrelse og fysikk».

Den 168 cm høye playmakeren er glad for å inspirere utøvere uansett størrelse. I fjor ble hun kåret til verdens beste håndballspiller.

– Jeg fikk høre at jeg var for liten til å bli back da jeg var yngre, det var flere som sa det. Det føler jeg er en ting som trenere og forbund ikke tenker om på samme måte lenger. Og det synes jeg er utrolig kult, sier Oftedal, som imponerte da Norge tok EM-gull i desember:

Hun legger til at hun synes noe av det beste med håndball som sport er at den har behov for ulike spillertyper.

– Jeg synes noe av det kuleste er at det trengs et mangfold. Du kan bli skikkelig god om du er liten og rask, og du kan også bli vanvittig god om du er stor og har andre spisskvaliteter. Håndball åpner opp for et mangfold av kroppsfasonger og det synes jeg er en veldig god ting, sier hun og fortsetter:

– Det handler selvfølgelig om å være i form og at du må være veldig god på noe. Og helst mye. Men jeg synes det er en veldig kul del av det.

Det norske landslaget har for lengst vist at en hurtig spillestil har kommet for å bli, spesielt med backrekka bestående av Oftedal, Nora Mørk (167 cm) og Veronica Kristiansen (175 cm) som slo gjennom i 2014.

Oftedal forteller at det ikke var like mange mindre playmakere å se opp til da hun vokste opp, men at det selvfølgelig var noen.

– Men jeg føler kanskje det er litt mer vanlig nå. Og at den rekke vi slo gjennom med i 2014 kanskje har vært med på å drive det litt frem. Det synes jeg er utrolig kult, avslutter Oftedal.

