Fotballspillere nektes fortsatt innreise til Norge

Drøyt tre uker før seriestart venter tre klubber i Toppserien fortsatt på spillere som blir nektet å dra til Norge på jobb.

HÅPER PÅ LØSNING: Daglig leder Thomas Langholm Enger i Klepp omkranset av to spillere som ikke kommer seg på jobb i Norge: Justine Vanhaevermaet (t.v.) og Marie-Yasmine Alidou D´Anjou. Foto: Foto: Bjørn S. Delebekk og TT

Verst er situasjonen for Klepp. Siden årsskiftet har daglig leder Thomas Langholm Enger jobbet for å få hjem fire spillere som alle er i førsteelleveren.

– Det er en dramatisk situasjon for oss og rimelig vesentlig at vi får dette på plass. I midten av måneden ble det uttalt at man kunne åpne for profesjonelle idrettsutøvere på grensen, men det er ikke noe norske fotballklubber opplever, og det er litt underlig, fastslår Klepp-lederen.

Nikola Emmeline Orgill, Erin Marie Greening, Kristina Maureen Maksuti og

Marie-Yasmine Alidou D´Anjou kommer seg ikke inn til Norge på jobb.

– Det spøker med tanke på seriestarten, innrømmer Thomas Langholm Enger.

– Vi har jo søkt til Sjøfartsdirektoratet (som administrerer ordningen) og vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet samt Norges Fotballforbund uten å ha fått noen svar. Vi har gjort alt vi kan, men vi får ikke åpnet noen grenser for våre ansatte.

Avaldsnes har de samme problemene. Her har daglig leder Stian Nygaard ventet på Sara Pavlovic (serbisk landslagsspiller) og Giovanna Oliveira (brasiliansk landslagsspiller) siden januar.

– Situasjonen er jo trøttende for dem og oss. Dette er ressurser vi skulle hatt på plass for lenge siden. Samtidig har vi forståelse for at covid-19-situasjonen er vanskelig å håndtere både for oss og andre bedrifter. Vi har et håp om å få disse inn før vi skal starte serien, sier Nygaard til VG.

Det begynner å haste. Avaldsnes sesongåpner mot Vålerenga 22. mai og spillerne fra utlandet må gjennomføre 10 dagers karantene før de blir spilleklar.

I Lillestrøm har LSK fortsatt ikke fått hjem sin belgiske landslagsspiller Justine Vanhaevermaet. Hun kom hjem med LSK-spillerne etter en Champions League-kamp 10. mars, men ble sendt ut av landet. Det hjalp ikke at hun har arbeidstillatelse og leier leilighet i Lillestrøm.

– Er fortvilende

– Anken fra sist når hun ikke kom inn i landet, ligger fortsatt til behandling hos UDI. Vi har søkt via Sjøfartsdirektoratet og gjort alt vi kan, men ikke hørt noe. Det er fortvilende, innrømmer fungerende daglig leder i LSK Kvinner, May Gulbrandsen.

Hun mener LSK har gode kort på hånden siden Vanhaevermaet har bodd i Lillestrøm, har leilighet og har alle papirer i orden.

– Hun har ikke meldt permanent flytting. Den prosessen er jo stoppet siden hun - naturlig nok - ikke kan møte opp fysisk på noe kontor, sier Gulbrandsen.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus ved Sjøfartsdirektoratet opplyser til VG at søknadene fra fotballklubbene blir behandlet på lik linje med andre søknader fra næringslivet.

– De vurderes ikke etter viktighet, men når de kommer inn. Vi har ingen mulighet til å prioritere noen søknader fremfor andre, sier Aarhus.

– Vi har mottatt en del søknader fra fotballklubbene som har ligget på vent for å få en avklaring fra departementet. Den avklaringen fikk vi i går kveld, så nå blir disse søknadene tatt under behandling fortløpende. Da vil fotballklubbene få sine søknader vurdert ut i fra forskriften, sier John Malvin Økland, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Av søknadsordningen går det frem at man kan søke for utlendinger som «har spesialisert kompetanse, og skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for å avverge pågående eller nært forestående driftsstans i virksomheten eller i et pågående prosjekt».

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, mener situasjonen for enkelte klubber vil være kritisk og håper på forståelse for det av myndighetene.

– Dersom du mangler fire utenlandske spillere i førsteelleveren så er det vesentlig for virksomheten. For fotballen er dette faktisk kritisk. Vi håper at man kan finne en løsning på dette, at man skjønner vår bransjes struktur - det som er toppfotballens natur, sier Jørgensen.

Publisert: 28. april 2021 16:30