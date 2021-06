Hamilton vil ta grep: Skeptisk til milliardærene

Lewis Hamilton (36) frykter at talenter som ham selv ikke får muligheten i Formel 1, når milliardærpappaer kjøper plass til sønnene sine.

LEGENDE: Lewis Hamilton er syv ganger verdensmester, men i årets VM-serie er han nummer to bak Max Verstappen. Her foran Monaco Grand Prix, hvor han endte på en overraskende 7. plass. Foto: SEBASTIEN NOGIER / AFP

20 personer får kjøre Formel 1. I årets VM-serie har tre av førerne milliardærpappaer som betaler for plassene. Det gjelder Nicholas Latifi (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) fra Canada og russiske Nikita Mazepin (Haas).

– Formel 1 er blitt en milliardær-gutteklubb, sier Lewis Hamilton i et intervju med spanske AS gjengitt i BBC.

Hamilton er i en egen liga i Formel 1 med hele 98 seirer. Michael Schumacher tok i sin tid 91 seirer. Nummer tre på listen er Sebastian Vettel med 53. Hamilton hevder at han hadde vært sjanseløs på en karriere i Formel 1 med sin bakgrunn fra Stevenage i England om han skulle startet nå. Han hadde ikke foreldre som kunne betalt regningen for en plass i Formel 1.

– Oppveksten i en normal arbeiderklassefamilie, ville gjort det umulig å ta seg hit for meg. De man kjemper mot har så mye mer penger, sa Hamilton foran forrige helgs VM-runde i Monaco.

– Vi må jobbe for å forandre sporten, så den blir mer tilgjengelig, for både rike og de med en mer normal bakgrunn, sier Hamilton.

«Nåløyet er ekstremt trangt»

Seks av 23 VM-runder er kjørt. 6. juni er det Aserbajdsjan Grand Prix med byløp i Baku. Max Verstappen leder foran Hamilton.

Hamilton ble selv tatt under vingene til McLaren og Mercedes da han var 13 år. De betalte for resten av satsingen på veien frem til Formel 1. Før det hadde faren hatt flere jobber for å gi sønnen en mulighet til å holde på med sin idrett.

Viasat-ekspert Henning Isdal mener Hamilton peker på noe viktig.

– Utfordringen for Det internasjonale bilsportforbundet er hvordan man skal kunne forhindre dette. Hvor skal grensen gå for en betalfører? Sporten er sånn at mange utøvere betaler for å få kjøre helt fra go kart og videre oppover. De kan jo se på regelverket og bestemme hvor mange som skal få betale seg til en plass, men jeg er usikker på viljen til det, sier Isdal til VG.

Han mener det er viktig at Hamilton tar opp slike temaer.

– Når han snakker, så får det oppmerksomhet. Men når det gjelder Hamilton, så viser historien at slike ekstreme talenter vil kunne komme inn, nesten uansett. Men nåløyet er så ekstremt trangt når bare 20 får kjøre, sier Isdal.

Formel 1s «pappagutter»

Faren til Lance Stroll (22), Lawrence Stroll, er medeier i Formel 1-laget til Aston Martin. Stroll har tre pallplasser i Formel 1. Han er nummer 12 i VM etter seks runder.

RIK FAR: Lance Stroll foran Formel 1-runden i Monaco i mai. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Faren til Nicholas Latifi (25), Michael Latifi, har gjennom sitt investeringsfirma gått inn med over to milliarder i McLaren. Hans selskap Sofina Foods sponser også Williams, laget sønnen kjører for. Han har 11. plass som sitt beste resultat. Han er nummer 18 i VM etter seks runder.

RIK FAR: Nicholas Latifi på et moteshow før Monaco Grand Prix. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Faren til Nikita Mazepin (22), Dmitrij Mazepin, er en russisk forretningsmann født i Hviterussland. Det snakkes om at han vurderer å kjøpe seg opp i Haas, Formel 1-laget hvor sønnen har ett sete. Mazepin er sist, nummer 20, i VM etter seks runder.

RIK FAR: Nikita Mazepin kjører for Haas. Her foran Monaco Grand Prix i mai. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

– Folk elsker å hate Nikita Mazepin, slik er det blitt. Faren kommer trolig til å kjøpe Haas-teamet der han har plass i flere år. Det må jo ikke være heldig. Han kommer aldri til å bli verdensmester, sier Isdal og legger til at det er høye krav for å få superlisensen som skal til for å få lov til å kjøre Formel 1 i det hele tatt.

Nå håper han norske Dennis Hauger skal vise at alt er mulig.

– Vi håper og tror at Dennis Hauger skal bli første nordmann til å kjøre Formel 1, skjer det så viser det at det er mulig for alle. Han er en gutt fra Bjørkelangen og er ikke fra en milliardær-familie, sier Isdal.

