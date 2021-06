Vipers reagerer: Spillere plassert på karantenehotell med corona-smittede

Mandag kveld kom Champions League-vinnerne til Vipers hjem til Kristiansand. Så bar det rett på karantenehotell, et hotell hvor det er påvist corona-smitte.

SEIER MED BISMAK: Jubel og glede da Vipers Kristiansand vant Champions League-finalen i Budapest i helgen. Vel hjemme ventet karantenehotell og hjemmekarantene på spillere og støtteapparat. Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det er fælt at vi blir sendt inn på et sted hvor det er corona-smitte. Vi fikk beskjed da vi flyttet inn at det er personer i samme etasje som har hatt eller har covid. Vi har levd i en streng smitteboble fra vi dro fra Kjevik til vi kom hjem i et eget chartret fly, og så skal vi her hjemme bli utsatt for en smitterisiko. Det henger ikke på greip, sier daglig leder Per Geir Løvstad til VG.

Da Vipers Kristiansand ble kjent med smitten på karantenehotellet, foreslo man å sjekke inn på et annet hotell hvor man kunne leve i den samme boblen, men beskyttet fra alle andre.

– Dette er blitt et veldig sirkus, sier Løvstad oppgitt.

– Vi vurderte at det er større sjanse for oss å bli smittet på karantenehotellet enn i den boblen vi har levd i de siste dagene i utlandet. Vi fikk ikke lov å bytte hotell fordi det måtte forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet.

– Forstår opplevelsen

Beredskapsrådgiver Dag Morten Frantzen i Kristiansand kommune bekrefter at det er smitte på karantenehotellet, Thon Hotell Parken.

– Det stemmer at vi har isolert noen innbyggere som er smittet på dette hotellet, men jeg har ikke det nøyaktige tallet. Vi har holdt på med karantene og isolasjonshotell i over ett år og ikke hatt noen utfordringer. De det gjelder er isolert på sine rom og har egne vakter som følger opp at alle tiltak overholdes.

- Men det er spesielt at håndballspillere som har levd i en streng smitteboble innlosjeres på et hotell hvor det er flere som er smittet?

– Vi er ikke uenig i akkurat det. Vi forstår hvordan opplevelsen er. De har levd i en boble i lang tid så får de dette tett på seg når de kommer hjem. De skal være trygg på at det er ikke der de kommer til å bli smittet. Håndteringen fra hotellets side er profesjonelt og det er ikke noen grunn til å tro at de skal utsettes for noe her, sier Frantzen.

Han sier at Vipers-spillerne fikk tilbud om å flytte til rom i en annen etasje. Det takket de nei til, ifølge Frantzen.

Les også Vipers-heltene må på karantenehotell: – Helt meningsløst

I motsetning til fotballandslaget, som sendte flere spillere med rutefly til Spania for å spille privatkamp, var det et krav fra det internasjonale håndballforbundet at Vipers Kristiansand leide et eget fly til og fra Budapest i Ungarn.

Hele støtteapparatet til Vipers, åtte-ni personer ifølge Løvstad, slipper hotellkarantenen og kan gjennomføre den hjemme. Det er de OL-aktuelle OL-utøverne som kan gjennomføre karantenen hjemme: Nora Mørk, Heidi Løke, Katrine Lunde, Henny Reistad, Marta Tomac, Emilie Hegh Arntzen, Malin Aune, Ragnild Valle Dahl, Vilde Jonassen og Andrea Austmo Pedersen.

Daglig leder Per Geir Løvstad og fire spillere måtte sjekke inn på karantenehotellet etter at de landet med det store mesterligatroféet. Der må de bli i minimum tre dager før de kan teste seg ut og fortsette karantenen hjemme.

– Spillerne synes det er urettferdig at de måtte på karantenehotell, at de ikke fikk samme mulighet som de andre. De som har sett på mulighetene for dispensasjon kan umulig ha vurdert realitetene. Da kan man ikke komme til et slikt resultat, sier Løvstad.

Han håper ishockeylandslaget, som i dag kommer hjem fra VM i ettermiddag, får lov å sjekke inn på et eget hotell slik at ikke de utsettes for samme smitterisiko som Vipers-spillerne etter å ha levd i en boble i flere uker.

Publisert Publisert: 1. juni 2021 11:03 Oppdatert: 1. juni 2021 11:29