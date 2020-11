Utrolig Woods-kollaps: Slo tre slag i vannet på samme hull

Aldri har Tiger Woods (44) gjort det så dårlig på et hull på PGA-touren. Etter tre slag i vannet brukte han hele ti slag på et kort par 3-hull under finalerunden i Masters Tournament.

DÅRLIG DAG: Tiger Woods slet stort under søndagens avsluttende runde. Her fra et tidligere hull. Foto: Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution

Finalerunden pågår fortsatt. For øyeblikket er det verdensener Dustin Johnson som leder med to slag på Cameron Smith med ni hull igjen.

Tiger Woods stilte opp på Augusta National som regjerende mester i Masters Tournament, etter at han i fjor vant en majorturnering i golf for første gang siden 2008.

I ukens turnering startet han meget bra med en bogeyfri åpningsrunde, fire slag under par, torsdag. Etter to runder mer på det jevne hadde han falt ned til en 20. plass før den avsluttende runden, hvor det virkelig gikk trått for 44-åringen.

Woods var allerede to slag over par for dagen da han kom til det tolvte hullet, et par 3-hull på rundt 140 meter. Hullet er kjent for å ha mye vann i spill, og det fikk Woods virkelig erfare. Det første slaget hans landet kort av greenen og rullet ned i vannet. Dermed ble det et straffeslag for Woods, før han slo tredjeslaget sitt fra like kort av vannet. Ballen kom seg da opp til greenen, men grunnet mye backspin spant ballen ned i vannet.

Woods kom seg så over på sitt tredje forsøk, men slo seg da i greenbunkeren i bakkant. Derfra toppet han ballen rett ut i vannet, hans tredje slag i vannet på samme hull. Etter å ha droppet ballen i bunkeren igjen, kom han seg inn på greenen med sitt åttende slag. To putter senere lå ballen i hullet, etter ti slag.

Woods gikk med det hullet hele syv slag over par, noe som skal være hans dårligste hull på PGA-touren noen gang etter nærmere 24 000 spilte hull i løpet av karrieren.

– Ti blank. Ti slag! På et par 3-hull hvor han slår ut med et åtterjern, sa Eurosports golfkommentator Per Haugsrud da hullet var avsluttet.

– Det må jo være det meste han noensinne har hatt på et hull siden han hoppet ut av barndommen, sa Haugsrud videre, og ble fulgt opp av kollega Henrik Bjørnstad:

– Det er det nødt til å være. Jeg har ikke vært borti et lignende katastrofehull av ham noen gang, sa Bjørnstad.

Det ble seier til Woods i fjorårets turnering, men det kunne gått galt da dette skjedde:

I studioet til Eurosport var blant andre Suzann «Tutta» Pettersen.

– Selv for oss som ser på, så gjør det vondt i hele kroppen når man ser slik, sa Pettersen.

Woods slo tilbake med birdie på hullet etter, men etter 15 av 18 spilte hull søndag er han syv slag over par for dagen og nede på en delt 53. plass.

Ingen nordmenn deltar i turneringen, hvor Viktor Hovland ble beste amatør i fjor.

Fakta Golfuttrykk: Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Les mer

