Romania-sjefen: – Vi er ikke redde for coronasmitte

BUCURESTI (VG) Romanias landslagssjef Mirel Rădoi (39) ser ingen problemer med at det norske fotballandslaget stiller til kamp til tross for at Omar Elabdellaoui (28) ble smittet.

FORTSATT I NORGE: Foreløpig får ikke Erling Braut Haaland og de norske spillerne reise til Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert Publisert Nå nettopp

– Nei, vi er ikke redde for coronasmitte. Vår eneste tanke er at vi har en sterk motstander foran oss, og at vi må heve nivået slik at vi ikke opplever det som skjedde i Oslo (norsk 4–0-seier). Vi må revansjere oss for vår egen del, for de rumenske journalistene og får fansen. Det er vår eneste tanke, sier Rădoi til VG.

Lørdag formiddag meldte Norges Fotballforbund at de må utsette reisen til de planlagte Nations League-kampene mot Romania (søndag) og Østerrike (onsdag), ettersom Helsedirektoratet mener det bryter smittevernreglene å reise etter at Omar Elabdellaoui testet positivt på coronaviruset fredag.

Norges trening og pressekonferanse på Arena Națională i Bucuresti er avlyst, men Romania trener som planlagt lørdag ettermiddag. Før treningen stilte trener Rădoi og spilleren Alexandru Maxim til pressekonferanse.

– Tankene våre handler ikke om hvor mange norske spillere som er smittet eller om det blir noe problem for oss. Vi fokuserer på kampen i morgen. Jeg vet at de ikke kommer i kveld til Bucuresti, men jeg håper de kommer i morgen, for jeg tror alle ønsker å spille denne kampen. Vi er ikke bekymret for at en nordmann er smittet. Disse problemene finnes over hele verden, og jeg mener vi kun trenger å fokusere på kampen og våre ting, sier Maxim.

Saken oppdateres!

Publisert Publisert: 14. november 2020 16:00