Johaug står over renn med håndskade

Therese Johaug melder forfall til verdenscupavslutningen i Sveits på grunn av en betennelse i håndleddet.

IKKE TIL START: Therese Johaug går ikke rennene i sveitsiske Engadin. Her fra gulløpet på 10-kilometeren i VM i Oberstdorf. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Dette går bra, men jeg må hvile hånden noen dager, sier Therese Johaug i en pressemelding.

32-åringen skulle ha vært til start klokken 15.30 på 10 kilometer fellesstart lørdag, samt 30 kilometer jaktstart søndag.

– Det var noe hun fikk etter VM. Hun har kjent det siden vi kom hit (sveitsiske Engadin) fra Oberstdorf, sier Ole Morten Iversen, landslagstrener, til VG.

Han sier at løpene i Engadin kom litt for tidlig.

– Det er ikke noe alvorlig, men det trengs ro for å bli kvitt det. Ellers er det risiko for at det kan bli noe Therese vil slite med lenge. Derfor var det enkelt å si at hun ikke skulle gå i helgen, sier Iversen.

Johaug så ut til å være i sitt livs form under VM i Oberstdorf hvor det ble fire gull på fire løp. Hun var helt suveren på 10-, 15- og 30-kilometeren, og bidro sterkt under stafetten.

– Therese var lei seg her i morges når vi ble enige om at hun ikke skulle gå, men med rådene fra legeteamet var det et enkelt valg, sier Iversen.

Neste konkurranse for Johaug er ski-NM del to i Granåsen siste helgen i mars med 30 kilometer.

Også svenskenes Frida Karlsson står over rennene i Sveits på grunn av problemer med armen. Hun slo seg etter et fall med Ebba Andersson og Heidi Weng på VM-tremila.

– Det kjennes ikke verdt å risikere noe i helgen. Jeg har hvilt armen, og gått med en stav de siste dagene. Det ble litt for få dager denne gangen, sa Karlsson.

Publisert: 13. mars 2021 09:47 Oppdatert: 13. mars 2021 10:08