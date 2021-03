Zucca hyller hat trick-helten

(Minnesota Wild-Arizona Coyotes 4–0) Mats Zuccarello (33) sto bak to av Kirill Kaprizovs (23) historiske tre mål og hyller Minnesota Wilds russiske hat trick-helt.

HAR FUNNET TONEN: Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov feirer ett av russerens tre mål for Minnesota Wild i tredje periode mot Arizona Coyotes natt til lørdag. I morgen søndag er kampstart klokken 20.00 norsk tid. Foto: Stacy Bengs / FR170489 AP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er moro for laget og for Kirill (Kaprizov) å score tre mål. Det er en stor dag for ham. Men det viktigste er at det til syvende og sist er en stor seier for oss, uttaler Mats Zuccarello til NHL.com.

Kirill Kaprizov er spilleren «alle» snakker om i NHL for øyeblikket. Etter at han foran denne sesongen endelig - sett med Minnesota Wild-fansens øyne - tok steget over fra Russland-baserte KHL, har OL-finalehelten fra tre år tilbake innfridd til dels skyhøye forventninger.

Det har han gjort i tospann med Mats Zuccarello.

Fakta Zuccarello - 590 grunnseriekamper Mats Zuccarello har siden NHL-debuten 2010 spilt 590 grunnseriekamper i verdens beste ishockeyliga. Nordmannen har scoret 133 mål og lagt 276 målgivende pasninger. Det gir 409 målpoeng. Han har også spilt 77 sluttspillkamper om Stanley Cup: 15 mål og 28 målgivende pasninger. Les mer

Den russisk-norske duoen har virkelig funnet hverandre på isen, og utenfor.

– Han er mye sammen med Mats (Zuccarello) og får noen tips fra en fantastisk proff, bekrefter Minnesota Wilds kaptein Jared Spurgeon.

Kirill Kaprizovs hat trick mot Arizona Coyotes er hans første i NHL.

– Vi pratet om «La oss forsøke å gi ham ham det hat tricket. Det er alltid noe eget når en gutt kan score hat trick. Vi var heldige som denne gangen fikk det til å hende, sier Mats Zuccarello til The Athletic.

Russeren den beste og heteste målpoengjegeren av NHLs alle nykommere denne sesongen, med 10 mål og 13 målgivende pasninger etter 25 kamper. Han har seks målpoeng de siste fem kampene.

Det samme har Mats Zuccarello. Nordmannen var hemmet av en skade i armen forrige sesong og ble operert sist høst. Han har spilt 14 kamper etter at han ble friskmeldt og sesongdebuterte 16. februar: Fire mål og 13 målgivende pasninger.

Zuccarellos målpoengsnitt: 1,2. Kaprizovs målpoengsnitt: 0,92.

Mats Zuccarello la pasningen til Kirill Kaprizovs første og og tredje mål. I tillegg spilte han frem Jonas Brodin slik at svensken kunne gjøre 3–0 i tomt motstandermål da det gjenstod 59 sekunder av kampen i Minnesota Wilds hjemmearena Xcel Energy Center. 10 sekunder senere lå han bak Kapriozovs 4–0.

Minnesota Wilds neste kamp er mot Arizona Coyotes, også den i eget hus - og til «levelig» tid for norske Zuccarello-fans: Klokken 20.00 søndag.

Mats Zuccarello - kalt «verdens beste nordmann» av Aftonbladets Per Bjurman - er en typisk «tilrettelegger»; han søker gjerne en bedre plassert lagkamerat fremfor å skyte pucken for å score selv - men han har et veldig godt skudd og kan score:

Publisert Publisert: 13. mars 2021 10:15