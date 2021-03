Maner breddefotballen til Qatar-aksjon

Om 97 dager avgjøres det om norsk fotball skal boikotte Qatar-VM. Nå oppfordres norske breddeklubber til å engasjere seg.

Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det skjer etter at det er kalt inn til ekstraordinært forbundsting 20. juni. Én stor sak står på agendaen: Ja eller nei til norsk deltakelse i fotball-VM i 2022.

Boikott-tilhengerne vil ikke lenger akseptere det de omtaler som korrupsjon, samt dødsfall og dårlige arbeidsforhold for fremmedarbeiderne i Qatar. NFF-styret og motstanderne av en boikott argumenterer med dialog og påvirkning fra innsiden.

– Nå må alle som ønsker et boikott av Qatar-VM mobilisere. Alle som er engasjert må ta kontakt med sin lokale klubb, be klubben vedta at de støtter en boikott i sitt styre - og deretter stemme på forbundstinget 20. juni. Verre er det ikke, sier Ole Kristian Sandvik.

Han representerer fotballklubben Ørn Oslo, og er én av dem som har frontet en mulig Qatar-boikott den siste tiden.

Les også Solbakken refser fotballtopper i Sverige og Danmark: – Nesten provoserende

På det ordinære forbundstinget på søndag, var det drøyt 200 delegater til stede. Hvor mange klubber som melder sin interesse og på den måten får stemmerett 20. juni, er foreløpig uklart.

Det finnes imidlertid rundt 1750 registrerte fotballklubber under NFF-paraplyen.

Norske breddefotballklubber som vil stemme ja eller nei til en Qatar-boikott, må melde seg på det ekstraordinære forbundstinget i forkant. Det kan gjøres helt frem til møtestart, før klubbene får én stemme ved valget. Toppklubber har to stemmer.

En rekke toppklubber har årsmøtevedtak på at de støtter en boikott.

– Jeg regner med at det blir et digitalt forbundsting. Det er ikke noe som tyder på at flere hundre mennesker kan samles i Oslo i juni, sier Sandvik.

– Er det en fordel for dere?

– Jeg håper det, sier han.

Norges Fotballforbund har sagt at de vil sette ned et utvalg, som skal se på Qatar-spørsmålet i forkant av det ekstraordinære forbundstinget. Der har Norsk Supporterallianse bedt om å få en plass.

Les også Profilert svensk sportsjournalist boikotter Qatar-VM: – Kjennes grotesk

Supportergrupperingen er kraftig imot norsk deltakelse i Qatar-VM.

– Vi vil være konstruktive i et slikt utvalg, men meningen vår er helt tydelig: Nå har man lest rapport på rapport om hvor ille forholdene i Qatar er. På et tidspunkt må man bare trekke en strek i sanden og si at vi ikke aksepterer mer. Dette tolerer vi ikke at foregår i fotballens navn. Det er på tide å sette en grense, sier talsperson Gjert Mollestad.

– Fotballforbundet trekker inn andre spørsmål, som OL i Beijing, i diskusjonen, hva tenker du om det?

– Fotballen må ta et selvstendig ansvar når det gjelder slaveri og dødsfall i fotballens navn. Da er det fotballen som må rydde opp, sier supportertalsmannen.

Også han ber norske breddeklubber engasjere seg før det ekstraordinære forbundstinget, uavhengig av om klubbene er for eller mot en boikott.

– Tror du på større oppslutning, i form av flere klubber, dersom forbundstinget finner sted digitalt?

– Ja, det vil være lettere for mange klubber rundt om i Norge å delta. Vi har hatt mange gode årsmøter i norsk fotball i år, da klarer vi dette også, sier Moldestad.

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Andersen, skriver i en SMS til VG at fotballpresident Terje Svendsen er opptatt av at debatten må få leve fremover, samt at man løfter fram flere dilemmaer som fotballen og idretten står i.

Svendsen påpeker også at et et bebudet utvalg skal jobbe frem et grunnlag, som gjør at fotballen kan ta stilling til spørsmål rundt Qatar og såkalt «sportsvasking».