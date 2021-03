En siste VM-hilsen fra «sint, skallet og kortvokst» TV-stjerne

VM FRA HJEMMEKONTORET: Har en sliten og ihjeltrent kropp en siste kraftanstrengelse i seg? Eller er det som TV-stjerne vi skal huske deg, Martin Johnsrud Sundby?

Martin Johnsrud Sundby forbereder seg til onsdagens 15-kilometer i Oberstdorf. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

«Det er ikke rart du blir forbanna når du er kortvokst og speilblank på hodet. Jeg skjønner det, jeg ser den, du blir litt kort i lunten da».

Det smeller i ordvekslingene mellom Martin Johnsrud Sundby (36) og hans personlige trener, lillebror Sondre.

I dokumentarserien Sundby mot verden på NRK leverer brødrene et ærlig og utleverende innblikk i deres kamp for å stable den gamle skikongen på beina inn mot Oberstdorf-VM.

Den byr også på varme og underholdning, men først og fremst viser serien hvor desperat Sundby er etter å gi seg selv en sjanse til å vinne sitt siste skirenn.

Derfor går det også en kule varmt i det som er et svært konfronterende treningssamarbeid.

Fakta Martin Johnsrud Sundby Født: 26. september 1984 Yrke: Langrennsløper Klubb: Røa IL Meritter: 1 individuelt VM-gull (15 km 2019), 2 OL-gull (stafett og lagsprint 2018), 3 VM-gull stafett (2011, 2017, 2019), tre totalseire verdenscupen, 30 enkeltseire verdenscupen, to seire Tour de Ski Les mer

Martin Johnsrud Sundby har ikke fått til det til i vinter, her etter 14.-plassen på tremila i NM. Foto: Geir Olsen, NTB

Ikke god siden VM-gullet

Etter en opphetet rulleskiøkt ved Maridalsvannet i Oslo lukker Sondre Sundby bildøren og forklarer TV-seerne hvorfor han tror storebror pleier å bli så sint:

Han er kortvokst og skallet.

Det har i hvert fall gjort ham til TV-stjerne i vinter.

Men det begynner å bli en stund siden han var skistjerne.

Røa-guttens siste ordentlig gode skirenn var 15-kilometeren i Seefeld-VM for nøyaktig to år siden, da han vant gullet som gjør at han onsdag har friplass på samme distanse som regjerende mester i Oberstdorf.

Uten den ville ikke Sundby vært i nærheten av en VM-plass denne gangen.

36-åringen har famlet helt siden han forlot alpeidyllen i Østerrike mars 2019.

Det er nok mange grunner til det.

Det testes ski to dager før Sundbys eneste VM-øvelse. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Sliter med vond rygg

36 år er en voksen alder. Familien har vokst, og det å ta seg av tre barn og være toppidrettsutøver er ingen lett kombinasjon.

Sundby er den som har eksperimentert mest og trent hardest av alle langrennsløpere. Kroppen er utsatt for betydelig slitasje over tid, og det er ikke sikkert Sundby har tatt nok hensyn til restitusjonsøvelser.

Det siste året har spesielt en plagsom rygg skapt problemer for mannen som i flere år var verdens beste skiløper. Setter det seg først i ryggen, er det vanskelig å bli kvitt.

Det er bare å spørre Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie, det var ryggproblemer som stoppet deres karrierer.

Også de pushet grenser i treningsarbeidet, de trente tøffere enn alle med dobbelttak på rulleski i motbakker – som medførte et stort press mot ryggen.

Ulvang erkjente noen år etter at han hadde lagt opp at de ikke var flinke nok til å ta hensyn.

Det er godt mulig Sundby kommer til samme konklusjon.

Så glad ble Martin Johnsrud Sundby etter VM-gullet på 15 kilometer klassisk enkeltstart i 2019. Foto: Tore Meek, NTB

Vet ikke hvor han står

Men før 36-åringen skal konkludere, gjør han nå et siste forsøk på å skvise et godt skirenn ut av en sliten kropp i onsdagens 15-kilometer fristil enkeltstart.

Vi aner ikke hvor han står, det er ikke sikkert han gjør det selv heller.

Sundby har vært i VM-byen i halvannen uke, men ikke stilt opp i noen intervjuer – bortsett fra ett med NTB før avreise fra Gardermoen.

– Jeg famler fortsatt litt i blinde, men jeg har gjort et ærlig forsøk nå, fastslo han.

Det er liten grunn til å legge altfor høye forventninger til Sundbys comeback blant verdens beste skiløpere.

Men det er all grunn til å hylle ham for tidligere prestasjoner.

Ingen Northug eller Brå

I skihistorisk sammenheng blir ikke Sundby husket som en Gjermund Eggen, Oddvar Brå, Bjørn Dæhlie eller Petter Northug.

Men i perioden 2013 til 2018 var Martin Johnsrud Sundby verdens beste skiløper, den dominerende utøveren som vant alt – bortsett fra de individuelle gullene i OL eller VM.

Han klarte det i Seefeld, og det gullet må gjøre det lettere for ham å forlate skisporten.

For det er realiteten.

Det er en viss mulighet for at onsdagens 15-kilometer er det siste vi ser av Sundby i et internasjonalt mesterskap.

Det kan være en siste VM-hilsen fra en sint, skallete og kortvokst TV-stjerne.