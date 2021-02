James og Ibrahimovic i stjernekrangel: – Feil fyr å kødde med

Zlatan Ibrahimovic kritiserte LeBron James’ samfunnsengasjement. Nå fyrer basketballegenden tilbake.

KRANGEL: LeBron James likte ikke kommentarene fra Zlatan Ibrahimovic. Foto: NTB

LeBron James er blant verdens mest kjente idrettsutøvere, og har dominert på basketballbanen i en årrekke.

36-åringen har valgt å bruke plattformen som idrettsprofil til å ytre sine meninger i samfunnsspørsmål. James engasjerer seg blant annet sterkt i Black Lives Matter-bevegelsen, og var sterkt kritisk til USAs forrige president, Donald Trump.

Det får Zlatan Ibrahimovic til å reagere. Svensken, som sjelden legger lokk på egne meninger, mener at idrettsutøvere ikke bør uttale seg om politikk og kritiserer James i et intervju med Discovery Plus.

– Han er fenomenal i det han gjør. Men jeg liker ikke når folk med status driver med politikk på samtidig. Gjør det du er best på. Hold deg til det. Jeg spiller fotball fordi jeg er best til å spille fotball. Jeg sysler ikke med politikk. Om jeg hadde vært politiker, hadde jeg gjort det, sier 39-åringen.

Ibrahimovic mener James burde ligge lavt med sitt samfunnsengasjement.

– Det er den første feilen gjør når de blir kjent og oppnår en viss status, sier svensken.

Uttalelsene har ikke gått ubemerket hen over Atlanteren. Ibrahimovic ble et kjent navn i USA gjennom sine år i LA Galaxy, og på pressekonferansen etter kampen mot Portland Trail Blazers ble James konfrontert med Ibrahimovics ord.

Der fyrte basketspilleren tilbake.

– Jeg kommer aldri til å holde kjeft om ting som er feil. Jeg snakker om folket mitt, ulikhet, urettferdighet, rasisme, systematisk stemmeundertrykkelse og ting som skjer i samfunnet vårt – fordi jeg en gang var en del av det samfunnet, innledet James, gjengitt av CBS.

– Jeg kommer aldri til å bare holde meg til sport. Jeg forstår plattformen jeg har og hvor kraftfull stemmen min er, sier han.

Deretter fulgte han opp med å stille Ibrahimovic til veggs ved å minne ham på at han selv har tatt opp rasisme som et problem i Sverige.

– Det er morsomt at han sa det. For i 2018 snakket han om de samme tingene. Han snakket om at ettersom hans etternavn ikke var likt som alle andres, opplevde han rasisme på banen. Jeg er feil fyr å kødde med, for jeg gjør hjemmeleksen min, avsluttet James.

