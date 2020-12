AZ-sjefen i møte med Evjen-agent: – Tøft og rart for ham

Gjennombruddet til Håkon Evjen (20) i nederlandsk fotball lar vente på seg. Men til tross for et møte med spillerens agent nylig, er AZ Alkmaars sportsdirektør fortsatt fast bestemt på at nordmannen ikke får forlate klubben.

LANDSLAGSDEBUT: Innhoppet for nødlandslaget, her i duell med David Alaba, var en etterlengtet opptur for Håkon Evjen, som sliter i AZ Alkmaar. Foto: EXPA / Florian Schroetter

Denne helgen er det nøyaktig ett år siden Evjen for første gang var med sitt nye lag på tur. AZ spilte på Old Trafford i Manchester og den norske nysigneringen var med for å gjøre seg kjent med lagkameratene.

– Forventningene var enorme, husker journalist Nik Kok, som dekker klubben for avisen Algemeen Dagblad.

Med god grunn: Evjen scoret 13 mål, leverte fire målgivende pasninger og ble kåret til både årets spiller og årets unge spiller i Eliteserien. AZ betalte 25 millioner kroner for den offensive midtbanespilleren fra Narvik.

Pengene har foreløpig ikke gitt uttelling.

Evjen har kun gjort åtte opptredener for AZs førstelag. Denne sesongen har han spilt skarve 12 minutters seriefotball etter elleve runder av Eredivisie. Det første målpoenget for klubben lar vente på seg.

Kampformen hans holdes ved like på Jong AZ, som riktignok høres ut som en svakere arena å spille på enn det er, ettersom de holder til på nivå to i det nederlandske ligasystemet.

– Det har vært tøft og rart for ham, erkjenner sportsdirektør Max Huiberts i AZ Alkmaar overfor VG.

– Men vi er fortsatt veldig fornøyd med Håkon. Vi tror det er et enormt potensial i ham. For meg er det bare et spørsmål om tid før han er inne på laget, tillegger han.

Nekter å låne ut Evjen

Men ungguttens tålmodighet er ikke uten grenser. Han kunne velge og vrake i klubber i fjor, og navnet hans har fortsatt en høy stjerne i Europa.

Nylig kulminerte den kinkige situasjonen i et møte mellom Huiberts og Evjens agent Mike Kjølø, opplyser sportsdirektøren.

– Vi snakket om Håkon. Vi snakket om ting. Hva kan vi gjøre for å utvikle ham mer? Hvordan kan vi få ham raskere inn på laget? Jeg vil holde det mellom oss, sier AZ-toppen.

– Er det aktuelt å låne ham ut dersom spilletiden ikke bedrer seg før januarvinduet?

– Det er ikke mulig for oss å la ham dra på lån nå, svarer Huiberts kontant.

Agent Kjølø ønsker ikke å uttale seg om saken, mens Evjen ikke har besvart VGs henvendelser.

Tre grunner til nedturen

Men hva ligger bak 20-åringens foreløpige nedtur i Nederland? Ifølge Huiberts er svaret tredelt:

1) Evjen var bare 19 år gammel da han byttet ut trygge omgivelser i Bodø med metropolen Amsterdam. På banen er nivået høyere i Nederland enn i Norge.

– Du trenger tid til å tilpasse deg. Spillestilen og kvaliteten er noe annet enn i Eliteserien. Og i en så stor by er det mange store inntrykk for en ung gutt utenfor fotballen, sier Huiberts.

2) Etter bare noen måneder i klubben satte coronaviruset en stopper for fotballen i Nederland. Sesongen ble avsluttet før tiden og seriegullet, som AZ kjempet for, ble ikke delt ut.

– Håkon måtte være helt isolert og fikk ikke lov til å få besøk. Det er veldig tøft for en så ung spiller som er ny i utlandet, sier Huiberts.

3) AZ-planen for Evjen har ikke gått som den skulle. Forventningen var at de kom til å selge stortalentet Calvin Stengs i sommer for å skape plass til nordmannen i startelleveren. Flere andre nøkkelspillere var høyaktuelle for en overgang, noe som ville økt mulighetene til Evjen for spilletid vesentlig.

Ifølge VGs opplysninger fikk AZ kun inn to bud i sommer: Ett på Oussama Idrissi, som ble solgt til Sevilla, og et fra en fransk toppklubb på kaptein Teun Koopmeiners, men han ble værende.

– Vi hadde nok mistet fire, fem eller seks spillere fra startelleveren hvis vi hadde spilt ferdig sesongen og blitt seriemestere. Isteden kom coronaviruset og stanset opp markedet. Klubbene hadde ikke penger å bruke. Alle måtte være forsiktige. Vi gjorde kun én overgang i sommer. For Håkon var det synd at Stengs og andre spillere ble værende, sier sportsdirektøren.

Les også Sjefens melding til Hauge: – Han må prøve å variere

Nå kan den seneste utviklingen i AZ Alkmaar kanskje låse opp situasjonen for Evjen. Forrige helg fikk trener Arne Slot sparken, til tross for at laget var ubeseiret i ligaen, fordi han skal ha vært i kontakt med Feyenoord om å bli deres nye trener.

– I AZ ønsker vi en hovedtrener som er fullt fokusert på AZ, meldte klubben i en pressemelding om sparkingen.

Assistenten Pascal Jansen leder laget på midlertidig basis ut sesongen.

– Han må vise seg frem på trening for den nye treneren. Jeg føler meg veldig trygg på at han kommer til å blomstre. Vi synes han er veldig talentfull, sier Huiberts.

