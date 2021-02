Hylles i tyske medier: – Det Haaland gjør er ikke til å fatte

Erling Braut Haaland (20) slutter ikke å imponere. Tyske medier er fra seg av begeistring etter jærbuens oppvisning mot Sevilla onsdag kveld.

GODT PÅPASSET: Sevilla hadde planlagt godt hvordan de skulle stoppe Erling Braut Haaland. Det hjalp ikke. Nordmannen hadde målgivende til 1–1-målet og scoret deretter to ganger selv. Borussia Dortmund har med seg 3–2 fra bortekampen til returmøtet. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

– Hvem er Mbappé? spør nettsiden onefootball.com – og lister opp Haalands utrolige statistikk i Champions League etter onsdagens to mål + én målgivende i 3–2 seieren i Spania.

Nordmannen har nå 18 mål på i alt 13 Champions League-kamper for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund (han har scoret i 11 av dem). Kylian Mbappé storspilte og noterte seg for tre mål i Paris Saint-Germains 4–1 seier i Barcelona tirsdag. Men mens franskmannen har fem mål i denne Champions League-sesongen, er Haaland best av alle med sine åtte. Omregnet til antall minutter per scoring, er Haaland dobbelt så god som Mbappé: 54 minutter mot 108 minutter per mål.

– Takket være Haalands fulltreffere fikk BVB et perfekt utgangspunkt til pausen – og det skjedde mot et lag som ikke har sluppet inn mål på sine syv siste kamper, fastslår WAZ.

Tysklands største avis, Bild, fastslår at Haaland har gitt Borussia Dortmund et godt grunnlag før hjemmekampen i mars, mens Spiegel mener at «Haaland overtok kampen etter at BVB tidlig hadde kommet under».

– Haaland tar det i sine egne hender, heter det i Spiegel.

– Det Haaland gjør er ikke til å fatte, skriver TV-kanalen ntv.de begeistret, og fastslår at «Haaland er løsningen på nesten alle problemene» i Borussia Dortmund.

«Problemene» går ikke minst på Dortmunds dårlige form i Bundesliga, der de nå bare er nummer seks og risikerer at de ikke kommer med i Champions League neste sesong.

– Et mysterium, fastslår Der Westen om Borussia Dortmunds plutselige forvandling fra trøbbel i Bundesliga til storspill i Sevilla.

Et stort tema i tyske mediene er også det faktum at den fungerende treneren, Edin Terzić, neste sesong erstattes av Borussia Mönchengladbachs Marco Rose. I øyeblikket ligger disse to klubbene likt i poeng – og kan komme til å kjempe om Europa-plasser mot hverandre.

– Vi hadde en god plan, sier Erling Braut Haaland selv til tyske DAZN – og benytter sjansen til å støtte Edin Terzić.

– Edin har vært god, og jeg har snakket mye med ham. Han sa til meg i dag at dette ville bli min kamp, og at jeg ville få sjanser, og det gjorde jeg, så det var en viktig seier.

– Jeg følte at, jeg vet ikke om du kan si at det går ned til motivasjon eller lidenskap, men vi var mer påskrudd i dag. Det var godt. Det var ikke bra å slippe inn to mål, men det er godt å score tre bortemål og ta dem med oss, sier Haaland til DAZN.

– Det har ikke vært lette dager og uker, men denne prestasjonen er vi stolt av, innrømmer trener Edin Terzić til tyske Sky.

Og til helgen er det årets viktigste kamp for Borussia Dortmund-fansen: Lokalderbyet mot Schalke 04 (som ligger an til nedrykk fra 1. Bundesliga).

