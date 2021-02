Real Madrid slet seg til seier mot ti mann: – Vi er på rett spor

(Atalanta – Real Madrid 0–1) Allerede etter 17 minutter ble Atalanta redusert til ti mann og lenge holdt de imponerende unna, men fem minutter før slutt kom avgjørelsen.

Real Madrid stanget lenge mot muren i Bergamo, men da de trengte det som mest, dukket Ferland Mendy opp. Venstrebacken nølte ikke da han fikk muligheten til å skyte fra drøyt 20 meter og med et utsøkt langskudd sørget han for seier til det spanske storlaget.

Scoringen er Mendys første i Champions League.

Dermed har Real Madrid sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Madrid 16. mars.

– De er fysisk sterke og de gjorde en strålende defensiv jobb. Det er et godt resultat for oss og det er det viktigste. Jeg tror ikke kreativiten er et problem ettersom vi scoret og holdt nullen. Vi har mange skadefravær, men vi er på rett spor. Vi er sterke defensive, vi slapp dem ikke til noen sjanser og vi fikk bortemålet vårt, sier Real Madrid-manager Zinédine Zidane til UEFA.

– Det var tøft, men vi fikk resultatet til slutt. Vi var ikke strålende elleve mot ti, men resultatet er alt som betyr noe og det samme gjelder bortemålet, sier Zidane videre.

– Vi kjempet helt til slutten. Det er vanskelig å spille mot Real Madrid enda vanskeligere med ti mann. Vi spilte en god kamp, forsvarte oss godt og vi er fremdeles med i kampen. Nå må vi dra dit og vinne kampen, sier Atalantas kaptein Rafael Tolói til Sky Sports.

Det var et skadeskutt Real Madrid som tok turen til Italia. Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard, Daniel Carvajal og Marcelo var blant spillerne som var ute med skade – noe som førte til at Zinédine Zidane ga en sjelden sjanse til Isco fra start i rollen som spiss.

Kampen startet jevnspilt, men etter et drøyt kvarter ble Atalanta redusert til ti mann. Remo Freuler felte Ferland Mendy alene gjennom med keeper og det røde kortet kom umiddelbart fra dommer Tobias Stieler.

Situasjonen ble ikke bedre for hjemmelaget da stjernespiss Duván Zapata måtte ut med skade etter en halvtime, men Real Madrid slet med å skape de store sjansene. Første omgangs største sjanse kom på overtid da Casemiro fikk stusset et frispark fra Toni Kroos videre, men keeper Pierluigi Gollini vartet opp med en god reaksjonsredning.

I den andre omgangen var det også langt mellom sjansene. Vinícius fikk en tidlig sjanse, men skuddet fra fem meter gikk via en forsvarer og over.

Kampen så ut til å ebbe ut i 0–0, hvor det at Casemiro var nær ved å få sitt andre gule kort for filming og at Josep Ilicic ble byttet ut 30 minutter etter at han kom inn var snakkisene. Men fem minutter før slutt dukket Ferland Mendy opp igjen og skrudde ballen lekkert i mål fra drøyt 20 meter.