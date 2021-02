«Denne ser jeg veldig alvorlig på», skrev banemesteren da han varslet om setningsskader for flere år siden.

Direktør i etat for bygg og eiendom avviser at skader påpekt over flere år har sammenheng med at garderobeanlegget på Slåtthaug står i fare for å rase sammen.

