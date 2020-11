Molde-spillerens landslagsforfall: – Hell i uhell, går det an å si?

BEKKESTUA (VG) Stian Rode Gregersen (25) ble skadet sist Molde møtte Arsenal og måtte melde forfall til sin første A-landslagssamling – det viste seg å være like greit.

FLAKS? Stian Rode Gregersen (midten) jubler for scoring mot Stabæk sammen med lagkameratene Eirik Hestad (t.v) og Etzaz Hussain. Det hadde ikke 25-åringen fått gjort hvis han hadde dratt på sin første A-landslagssamling. Foto: Fredrik Hagen

Midtstopperen forlot banen til pause med en skade da Molde besøkte Arsenal 5. november.

Dermed måtte 25-åringen bli hjemme i stedet for å delta på landslagssamling for første gang etter at han i utgangspunktet ble tatt ut i troppen til Norges kamper mot Israel, Romania og Østerrike.

– Det var jo kjipt ikke å få bli med der, men sett i ettertid så hadde jeg jo ikke fått spilt noen kamper uansett, sier Gregersen til VG.

Mens han satt hjemme i Molde og behandlet en muskelskade i låret, så utspilte det seg en del dramatikk på landslagssamlingen i Oslo.

Kampen mot Israel ble avlyst etter påvist smitte i israelernes tropp. Så testet Omar Elabdellaoui positivt på coronaviruset og hele landslagstroppen ble plassert i smittekarantene og etterhvert nektet å reise til Romania av norske helsemyndigheter.

Til kampen mot Østerrike stilte Norge med et «nødslandslag» – spillere som ikke var inkludert i den opprinnelige troppen – og spilte uavgjort i Wien.

– Det har vært ganske spesielt å følge med på. Det var like greit at jeg ble hjemme sier midtstopperen til VG.

– Hvis ikke, så hadde du sittet i karantene på et hotell nå?

– Ja, og da hadde jeg ikke fått spilt denne kampen og det hadde heller ikke blitt noe mål. Hell i uhell – går det an å si? sier 25-åringen med et lite smil.

Hjemmetiden ble tydeligvis brukt godt. Gregersen spilte en drøy halvtime mot Stabæk i første kamp etter landslagspausen og noterte seg for en ganske så pen scoring:

– På de to første cornerne var jeg inne i feltet og kriget, så da tenkte jeg at jeg skulle stå igjen litt og håpe at ballen datt ned hos meg. Det gjorde den og da var det bare å... sier målscoreren før han blir avbrutt av lagkamerat Andreas Linde.

– Du får spørre om det var et rent treff, sier Molde-keeperen til VGs utsendte – som stilte spørsmålet videre.

– Joda, rent nok til at den gikk inn, svarer Gregersen.

Men da kristiansunderen ble byttet inn sammen med Kristoffer Haugen, var det fordi to lagkamerater måtte kaste inn håndkleet.

Han håper både Birk Risa og Martin Bjørnbak blir spilleklare til Arsenal kommer på besøk til Aker Stadion på torsdag.

Det motsatte oppgjøret endte 4–1 til London-laget etter at Martin Ellingsen sjokkerte på Emirates og sendte Molde i ledelsen:

– Vi hadde en bra første omgang, men det er bra kvalitet på dem, vet du, sier Gregersen om Arsenal.

– Vi har ikke råd til å gjøre feil. Da blir vi straffet hardt. Vi må være feilfri i den kampen hvis vi skal få med oss noe.

