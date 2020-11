Arsenal-sjefen roser nordmann: – Enormt potensial

Norske George Lewis (20) har fanget oppmerksomheten til Arsenal-manager Mikel Arteta (38).

LIKER NORGE: Mikel Arteta er positiv til norsk talentutvikling. Foto: MOLLY DARLINGTON / POOL

Det skapte sjokkbølger da Lewis signerte for Arsenal året etter å ha fått to innhopp på nivå tre i norsk fotball for Fram Larvik.

Men han fikk raskt tillit: A-lagsdebuten i en treningskamp mot MK Dons kom, som du kan se i videoen under, allerede i sommer. Deretter startet han U23-lagets fire første kamper for sesongen før en skade satte ham ut av spill i noen uker.

– Han er en spiller med enormt potensial, sier Arteta til VG.

– Norge har utviklet mange talenter de siste årene. Dere gjør veldig mye riktig. Man ser resultatene av tiltakene som er gjort de siste årene. Det gleder meg å se det, for det betyr at nivået blir bedre og bedre i den norske ligaen og i Europa, sier Arsenal-manageren.

Så sterkt inntrykk har riktignok ikke Lewis gjort på stjernene i Arsenal. Da høyrebacken Cedric Soares fikk spørsmål om nordmannen av VG, skrudde Arsenal av lyden på videokonferansen i noen sekunder mens Cedric tittet spørrende rundt seg.

Da lyden ble skrudd på igjen, var han bedre oppdatert:

– Hallo? Beklager. Kantspilleren, ja. Jeg tror han har trent med oss et par ganger. Han er en god spiller. Alle som er i Arsenal-akademiet, og som får muligheten til å trene med A-laget, har kvaliteter. Så handler det om å modne og fortsette å vokse. Vi forventer mye av alle guttene.

George Lewis sier selv at han ikke er tilgjengelig for intervju, men etter å ha vært ute med skade i noen uker, melder han seg klar for kamp på U23-laget mot Derby County fredag kveld.

Lewis er ikke den eneste nordmannen som forbindes med Arsenal i disse dager. Engelske tabloidaviser har plukket opp VGs bakgrunnsinformasjon om at klubben var interessert i Sander Berge i januar, før han signerte for Sheffield United.

Arteta bekrefter at hans assistent, Albert Stuivenberg, kjenner Berge «veldig godt» etter å ha trent ham i Genk i 2017.

– Det er en spiller han liker. Men vi har ikke vist noe interesse for spilleren. Han er Sheffield United-spiller, så vi har ikke gjort noe som helst, kommenterer Arteta til VG.

Arsenal møter Molde på Aker stadion torsdag klokken 18.55. Kampen vises på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo.

