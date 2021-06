Ungarn-stjernen støtter regnbue-markering

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) satte ned foten for en Allianz Arena opplyst i regnbuens farger. Ungarns Willi Orban (28) skulle ønske LHBT-markeringen ble tillatt.

KRITISK: Willi Orban (t.v.) ville gjerne sett Allianz Arena lyst opp i regnbuens farger. Også Ungarn-keeper Péter Gulácsi har tidligere uttalt seg kritisk til eget lands lover. Foto: Laszlo Balogh/AP

– Personlig ville jeg likt hvis stadion var fargerik, sier Orban.

Midtstopperen er oppvokst i Tyskland med ungarsk far og polsk mor. 28-åringen er blant laget største stjerner og spiller til daglig i den tyske storklubben RB Leipzig.

– Jeg har bare sett stadion i blått da jeg spilte i annendivisjon mot 1860 München og i rødt mot Bayern München, forteller han.

Uttalelsene kommer før onsdagens EM-kamp mellom nettopp Ungarn og Tyskland i München.

STORSTUE: Allianz Arena har tidligere vært lyst opp slik man ønsket under onsdagens kamp. Foto: Andreas Gebert / X06742

UEFAs avgjørelse om å hindre en markering til støtte for LHBT-rettigheter har møtt stor motbør. «Skam dere» var beskjeden fra Caroline Graham Hansen, og flere andre stjernespillere har uttrykt støtte til markeringen UEFA besluttet å stanse.

– Jeg er en stor tilhenger av at man sender denne type budskap til verden, sier Tysklands Mats Hummels og får støttet av landslagssjef Joachim Löw.

Ønsket om å lyse opp stadion i regnbuens farger kom i kjølvannet av Ungarns avgjørelse om å styre skolepensum i retning vekk fra å «promotere homoseksualitet og kjønnsskifte». Bøker, filmer og annet innhold rettet mot barn som viser andre legninger og forhold enn heterofile er nå forbudt.

Under statsminister Viktor Orbán har Ungarn også innført en lov som hindrer homofile par fra å adoptere barn. Denne loven har Péter Gulácsi, Ungarns landslagskeeper, tidligere protestert mot.

– Likestilling gjelder for alle. Alle barn har rett til å vokse opp i en lykkelig familie, uavhengig av hvilke mennesker den består av, hvilken hudfarge man har, hvem man elsker eller hva man tror på, var budskapet i et Instagram-innlegg spilleren la ut i fjor.

Gulacsi spiller sammen med Orban i Leipzig.

Den tyske storavisen Bild oppfordrer supporterne på stadion til å lage sin egen markering under onsdagens kamp. Det vil bli delt ut 10 000 regnbueflagg til supporterne utenfor stadion.

I Tyskland vil åtte andre stadioner lyses opp i regnbuens farger, der Allianz Arena ikke fikk lov. Totalt har 38 andre tyske stadioner uttrykt støtte, men kan av tekniske årsaker ikke lyse opp stadion på samme vis.

– Det er sant at fotballbanen ikke handler om politikk. Den handler om mennesker, om rettferdighet, om toleranse. Det er derfor Uefa sender et galt signal, skriver Tysklands utenriksminister Heiko Maas på Twitter.

Ungarns statsminister Viktor Orbán har på sin side bedt tyske myndigheter om å respektere Uefas forbud, ifølge avisen Wormser Zeitung.

