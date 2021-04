Skrev dagbok: Slik tok Myrhol den vanskelige avgjørelsen

Hans egne dagboknotater og en god samtale med kona ble til slutt avgjørende. Smerter og søvnproblemer stopper Bjarte Myrhols plan om å spille til han fyller 40 år.

FIRE MÅNEDER TIL: Bjarte Myrhol håper å avslutte håndballkarrieren med OL i juli og august. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det har gått ut over livskvaliteten og preget meg veldig, sier landslagskapteinen som til daglig spiller i danske Skjern. Etter sommerens OL legger 38-åringen opp som håndballspiller.

Over to kopper kaffe med kona Charlotte Forslund-Myrhol ble avgjørelsen tatt i mars. Landslagsledelsen fikk beskjed rett før herrelandslaget – med Myrhol som kaptein – kvalifiserte seg til OL for første gang på 49 år.

– Rett etterpå satt vi egentlig igjen med en OK følelse begge to. Vi er anlagt slik at vi ser nye muligheter. De dukker opp når man ikke er håndballspiller lenger, svarer Myrhol VG på et digitalt pressemøte tirsdag.

Parets klare plan er å flytte med barna Rasmus og Veslemøy til hennes hjemby Sandefjord. Der skal familien nå bygge hus, men blir boende i Danmark en stund til. Myrhol planlegger ikke umiddelbart en ny karriere som trener, men skal jobbe videre med barnehåndball. Sammen med broren Atle har han lansert appen «Learn Handball».

Hvis Christian Berge tar ham ut, blir Tokyo-lekene bli avslutningen en ganske nøyaktig 20 år lang karriere for Norge. For fire år siden ble Myrhol kåret til verdens beste strekspiller.

Myrhol takker sin egen dagbok. Den hjalp ham med å innse at nok er nok.

– Avgjørelsen virket utrolig vanskelig helt til jeg fikk satt den ned på papir. Da ble det visuelt synlig for meg at dette ikke er bra, forklarer han.

Bjarte Myrhol er langt fra smertefri, men har gradvis blitt litt bedre. Da Norge 14. mars sikret OL-plassen ved å slå Sør-Korea 44–31 satte han syv av syv skudd i mål.

– Jeg vet at jeg holder ut til OL, men måten jeg har brukt kroppen på den siste tiden er over grensen av hva jeg bør gjøre, sier Myrhol som tidligere har beskrevet smerten ved håndballskudd som å sette hånden i dørsprekken.

Han kaller det «tungt fysisk og mentalt» å ha det slik.

– I sum har det vært så mye smerter at jeg ikke ønsket å vite at det er halvannet år igjen med slik smerter, svarer Myrhol VG.

Han er helt klar over at nåløyet for OL-deltagelse er trangt. I høyden 12 utespillere blir tatt ut til Tokyo.

– Det er jeg fullstendig klar over. Jeg har vært supertydlig over for Christien (Berge) at «hvis jeg ikke er god nok så skal du si det til meg». Face to Face, sier Bjarte Myrhol og forsikrer at han skal takle en eventuell vraking «som en mann».

SAMSTEMTE: Bjarte Myrhol og kona Charlotte tok sammen avgjørelsen om at han skal legge opp. Her sammen i Sandefjord i 2012. Foto: Alf Øystein Støtvig

– Søvn, medisiner og hvordan kroppen hadde det i dagliglivet ble avgjørende, sier Bjarte Myrhol om sin vanskelige avgjørelse.

Han hadde opprinnelig planer om spille håndball til han ble 40 – i hvert fall. Kontrakten med Skjern varer til våren 2022. Men i løpet av halvannet år har mye gått galt.

2. januar 2020 fikk fjernet Myrhol fjernet 25 centimeter av tarmen. Det kostet ham EM på hjemmebane. I mars fikk han etter alt å dømme corona etter et besøk hos gamleklubben Rhein-Neckar Löwen i Tyskland.

Så kom høstens skulderproblemer som ga operasjon i september.

– Det føltes veldig urettferdig og operasjonen trykket meg enda lenger ned, sier han.

I januar spilte han VM med lav uttellingsprosent og høy smerteterskel.

Fakta Myrhols klubber Til 2002: Vestli. 2002–05: Sandefjord. 2005–06: Veszprém. 2006–2009: Nordhorn. 2009–15: Rhein Neckar-Löwen. Fra 2015: Skjern. Les mer

Tankene om å legge opp meldte seg sist høst da han måtte gjennom en tøff operasjon og gjenopptrening. Bak seg hadde han en svært god treningssommer med et klart mål om igjen å bli toveisspiller – å spille både angrep og forsvar – på landslaget.

– Det føltes urettferdig, beskriver han.

Bjarte Myrhol har spilt 254 ganger for Norge inkludert debuten med en scoring mot Egypt 16. august 2002. Siden den gang har det blitt ytterligere 788 mål. To VM-sølv topper merittlisten sammen med sølv med Rhein-Neckar Löwen i tysk Bundesliga. Han har til sammen åtte nasjonale titler med Veszprém, Skjern og Sandefjord. I tillegg har han vunnet den gamle EHF-cupen med både Nordhorn og Löwen.

– Det har vært en veldig glede å ha med Bjarte i landslaget. Han er bunnsolid både som spiller, menneske og kaptein, og har gjennom det styrt skuta vår, år etter år. Han har vært en av verdens beste linjespillere i en årrekke, og selv om han har vært litt skadeutsatt og gjennom det fått noen kjepper i hjulene i det siste, så håper vi at han kommer seg over kneika til OL. Uansett har jeg selvsagt full respekt for avgjørelsen han har tatt, sier Håndballguttas landslagssjef Christian Berge i pressemeldingen til Norges Håndballforbund.

