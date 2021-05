OL-sjansen røk for Bullen med 32 sekunder igjen

Grace Bullen (24) var på vei til å kvalifisere seg til OL for første gang, men måtte se seg slått i den avgjørende kvalifiseringskampen.

RØK UT: Grace Bullen (høyre) tapte semfinalen i OL-kvalifiseringen. Her fra en tidligere anledning. Foto: VALENTYN OGIRENKO / X03345

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Etter overbevisende seirer i både åttedelsfinalen og kvartfinalen, måtte Grace Bullen slå russiske Veronika Tsjumikova under OL-kvalifiseringen i Sofia for å kvalifisere seg til OL for første gang.

Bullen gikk rett i strupen på russeren og sikret det første poenget i kampen etter bare syv sekunder, men den russiske bryteren tok etter hvert over og sikret seg de neste fire poengene før pausen etter tre av seks minutter.

Etter den lille pustepausen var det igjen Bullen som startet best og tok syv poeng i løpet av de første 50 sekundene. Bullen kom seg opp i en 12–6-ledelse, men igjen kom Tsjumikova tilbake. Russeren reduserte først Bullens ledelse til 12–10 og med 32 sekunder igjen av kampen sikret Tsjumikova seieren med en fallseier (får begge skuldrene til motstanderen samtidig i brytematten).

Franske Mathilde Hélène Riviere er også klar for finalen i 57-kilosklassen og dermed altså klar for OL. Tsjumikova og Riviere møtes til finale i stevnet lørdag.

Grace Bullen har i lang tid vært i verdenstoppen i bryting, og har blant annet gull i ungdoms-OL i 2014, gull i EM i 2017 og 2020 og sølv i EM i 2016 på merittlisten.

En tur til OL i Rio de Janeiro ble det imidlertid ikke for Bullen. Den gang var det et knust 19-åring som ikke klarte å ta seg videre fra kvalifiseringen.

Du kan følge OL-kvalifiseringen i bryting på VG+!

– Der og da ønsker man å gi opp. Det gjør så vondt å tape, og du kjenner hvor mye den idretten betyr for deg. Det fikk jeg virkelig smake, har Bullen sagt til VG om OL-skuffelsen i ettertid.

Ingen norske brytere klarte å ta seg videre fra den første OL-kvalifiseringen i Budapest i mars, hvor Felix Baldauf og Oskar Marvik heller ikke fikk deltatt etter å ha testet positivt for covid-19 i forkant av stevnet, i tillegg til flere personer i det norske støtteapparatet.

Les også Berge slått ut i OL-kvalifiseringen: – Rett og slett for dårlig

Iselin Maria Solheim ble slått ut i åttedelsfinalen i 76-kilosklassen fredag formiddag. Lørdag skal Stig-André Berge (60-kilosklassen), Morten Thoresen (67-kilosklassen), Per Anders Kure (77-kilosklassen), Felix Baldauf (97-kilosklassen) og Oskar Marvik (130-kilosklassen) kjempe om en plass til sommerens OL.

Det er de to som går til finale i hver klasse som kvalifiserer seg til OL.

Publisert Publisert: 7. mai 2021 19:05