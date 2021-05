City til klubbhistoriens første CL-finale: – De begynte å sparke oss

(Manchester City-PSG 2–0, 4–1 sammenlagt) Manchester City møter Chelsea eller Real Madrid i Champions League-finalen 29. mai etter å ha vunnet et ampert dobbeltoppgjør mot Paris Saint-Germain.

Etter 2–1-seieren i Frankrike sist uke, hvor PSGs Idrissa Gueye (31) ble utvist, avgjorde Riyad Mahrez (30) tirsdagens semifinale med to nye scoringer.

Nå venter vinneren av onsdagens oppgjør mellom Chelsea og Real Madrid i Champions League-finalen i tyrkiske Istanbul 29. mai. Lagene spilte 1–1 i Spania forrige uke.

– Det var en veldig god kamp. Vi scoret og da var vi mer komfortable. Så mistet de roen og begynte å sparke oss, sier tomålsscorer Mahrez til engelske BT etter matchen.

– Det var ganske skammelig oppførsel fra gjestene, mener TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Stygt spill

På Etihad Stadium frustrerte City-mannskapets disiplinerte, oppofrende, ballsikre og nådeløse opptreden Paris Saint-Germain-leiren noe voldsomt. Igjen endte det med et rødt kort, etter at Angel Di Maria (33) stemplet Fernandinho (36) etter 69 minutter. I etterkant fikk i tillegg Marco Verratti (28), Presnel Kimpembe (25) og Danilo (29) gule kort for tre stygge taklinger.

– Han sparker Fernandinho. Det er totalt unødvendig, mener TV 2-ekspert Petter Myhre om Di Marias oppførsel.

– Se disse greiene her. Det er pinlig oppførsel, fulgte Myhre opp etter taklingene til Kimpembe og Danilo.

«POCH» PÅ BANEN: Pochettino gikk ut på gresset for å roe ned spillerne etter Di Marias utvisning. Foto: Dave Thompson, AP

Savnet Mbappé

Kylian Mbappé (22) måtte stå over semifinalen på et, i begynnelsen, snødekt gressteppe i Manchester på grunn av en leggskade. Savnet av superstjernen viste seg tidlig å bli minst like stort som Paris Saint-Germain-leiren kunne frykte på forhånd.

Mens Mahrez ga City en perfekt start etter 11 minutter, var Mbappé-erstatter Mauro Icardi (28) anonym i motsatt ende av banen. I løpet av førsteomgangen hadde argentineren bare 13 ballberøringer, noe som var færrest av samtlige spillere på banen – keeperne inkludert, ifølge statistikkbyrået Squawka.

– Vi var det beste laget i 70 minutter. Vi forsøkte alt. Vi angrep. Vi forsøkte å angripe. Vi vil reise herfra med hodene hevet, hevder PSG-spiller Ander Herrera (31) overfor franske RMC.

fullskjerm neste 1 av 5 Foto: CARL RECINE / X03807

Mislykket Pochettino-trekk

Etter en drøy time prøvde manager Mauricio Pochettino (49) å ta grep:

Icardi måtte gå av banen med visshet om at han ikke hadde bidratt som ønsket, mens italienske Moise Kean (21) fikk sjansen i stedet. Samtidig ble den offensive tyskeren Julian Draxler (27) byttet inn for midtbanekrigeren Herrera.

Det var et forsøk på å snu kampbildet og få de to scoringene som ville gitt pariserne ekstraomganger i kampen om finaleplass, men i stedet brukte hjemmelaget bare sekunder på å kontre inn 2–0.

Dermed måtte PSG plutselig ha tre mål på under en halv time for å avansere, en oppgave Neymar og lagkameratene aldri var i nærheten av å beherske. I stedet lyktes endelig Pep Guardiola (50) med å ta City til finalen i Europas gjeveste klubbturnering, som han selv har vunnet to ganger tidligere.

SCORET: Riyad Mahrez jublet for 1–0 sammen med Oleksandr Zinchenko og Kyle Walker. Foto: Martin Rickett

