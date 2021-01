Opplysninger til VG: KBK har mottatt bud på Pellegrino

Det begynner å bevege seg rundt Amahl Pellegrino (30). Kristiansund har ifølge VGs opplysninger mottatt et bud på stjernespilleren.

PÅ VEI BORT: Amahl Pellegrino er høyaktuell for en overgang til utlandet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Etter at årets to første uker var forholdsvis rolige, har det denne helgen begynt å skje ting rundt mannen som banket inn 25 mål i Eliteserien forrige sesong.

VG får opplyst at Kristiansund nå vurderer et bud fra en utenlandsk klubb.

Det pågår for øyeblikket hektisk dialog mellom klubbene og Pellegrino. Han har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

– Ingen kommentar nå, skriver sportslig leder Terje Wiik i KBK til VG.

Pellegrino uttalte i desember til VG at «økonomi er første prioritet» når han skal finne seg ny klubb. VG kjenner til at han har hatt et stående tilbud fra Saudi-Arabia, og at tyrkiske klubber skal ha vist interesse for ham. Kina skal også være en mulig destinasjon.

30-åringen har ett år igjen av kontrakten med KBK.

Spillerens agent Atta Aneke, KBKs daglige leder Kjetil Thorsen og hovedtrener Christian Michelsen har ikke besvart VGs henvendelser.

