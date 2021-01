Myrhol knust etter VM-exit: – Min siste mulighet

OSLO/KAIRO (VG) (Spania-Norge 31–26) Bjarte Myrhol (38) var langt nede etter Norges tap mot Spania. Han har spilt sin siste VM-kamp i en lang og innholdsrik karriere.

Bjarte Myrhol debuterte for Norge i 2002, og har vært en sentral spiller både på og utenfor banen for landslaget i en årrekke.

I kvartfinalen mot Spania scoret han tre mål på fire forsøk, men det holdt ikke til semifinale for 38-åringen og resten av det norske landslaget.

Etter kampen bekreftet Myrhol at dette var hans siste kamp i VM-sammenheng.

– Blytungt. Det var min siste mulighet i VM. Da går det mye tanker gjennom hodet, sier strekspilleren med 251 kamper og 778 mål for Norge.

UTE AV VM: Bjarte Myrhol og Norge kjempet, men det holdt ikke mot Spania. Foto: KHALED ELFIQI / POOL

Ingenting er hugget i stein, men Myrhol bekrefter at han vurderer å legge opp etter denne sesongen. Det vil i så fall bety at han runder av for Norge med OL i Tokyo - hvis mesterskapet ender opp med å bli arrangert.

– Dette laget har betydd mye for meg i mange år. Det er en herlig gjeng som trives godt i lag og har lyst til å oppnå store ting sammen, sier den rutinerte spilleren.

Han kommer til å bli savnet på landslaget.

– Mannen er ikke ung lenger, så det ikke noe sjokk at han sier det. Det blir trist å ikke spille på lag med Bjarte lenger, for han er en utrolig god person. En fin fyr og et godt menneske, sier Petter Øverby.

2020 var et tungt år for Myrhol. Stjernespilleren hadde coronasymptomer i mars, og selv om han aldri ble testet er han sikker på at viruset har vært i kroppen hans. Ifølge han tok det tre og en halv uke før symptomene var borte.

Myrhol trente seg i form igjen, men har også slitt med en vond skulder. Det endte i operasjon i fjor høst, og spilleren var ikke tilbake på banen før tre måneder senere - i desember 2020. 38-åringen rakk likevel denne månedens VM-sluttspill i Egypt, men nå er gulldrømmen knust for han og lagkameratene.

– Det ble en lang kamp for å i det hele tatt komme med. Jeg hadde håpet at det skulle komme enda mer, sier Myrhol, som ikke har satt en endelig dato for karrierepunktum ennå.

– Det er ikke helt bestemt ennå. Først må jeg få skulderen bedre enn den er nå. Så må jeg ta en runde med familien. Vi får se. Det blir tungt den dagen det skjer, sier han etter kvartfinalen mot Spania.