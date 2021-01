Her slipper Leine med skrekken: – Føltes som den var knekt rett av

Kristine Leine (24) puster lettet ut etter smellen mot Arsenal i helgen. Den norske midtstopperen har imponert i England, men har ikke hørt fra landslagsledelsen på lang tid.

AUU: Denne duellen sendte Kristine Leine (foran) ut på båre mot Jill Roord og Arsenal i helgen. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

– Akkurat der og da gjør det så utrolig vondt. Det føltes som at den var knekt rett av, sier Leine til VG.

24-åringen forlot banen på båre på overtid i 1–1-kampen mot Arsenal etter en duell mot Jill Roord.

– Jeg tror nok det er mer alvorlig enn det er med en gang, men da jeg fikk roet meg ned så gikk smerten over, sier den norske Reading-spilleren.

Etter en MR-undersøkelse i dagene etter smellen, viser det seg at det er to avrevne leddbånd i ankelen. Leine anslår at hun må holde seg i ro i en ukes tid for å få ned hevelsen før hun sakte, men sikkert kan spille fotball igjen.

På ukens lag i «ny» posisjon

Men prestasjonen til den norske 24-åringen mot Arsenal resulterte ikke bare i smerte. Tirsdag ble Leine tatt ut på ukens lag i FA Women’s Super League:

– Det er veldig gøy! sier den norske forsvarsspilleren som har spilt seg til fast plass på laget den siste tiden.

Hun har startet syv strake kamper for laget som ligger midt på tabellen (6. plass) i England.

– Jeg føler at ting stemmer veldig godt nå. Jeg spilte først midtstopper da jeg kom inn i laget, men så ble jeg flyttet ut på høyrebacken og har spilt der siden, forteller hun.

Hun føler seg enn så lenge tryggest i midtstopperposisjonen, der hun har spilt mest de siste årene, men trives godt med nye erfaringer ute på backen.

– Jeg får jo vært med litt mer offensivt og jeg føler jeg vokser i rollen for hver kamp.

Ikke hørt fra landslagsledelsen

I 2018 fikk Leine mye oppmerksomhet da hun følte seg tvunget til å velge mellom sykepleierstudiene og fotballkarrieren.

Hun endte med å droppe ut av studiene for å satse fullt mot fotball-VM med Norge i 2019.

Men Leine ble vraket til VM-troppen som senere spilte seg til kvartfinale i Frankrike-VM.

Samme høst signerte hun for Reading og ble tatt ut på landslagssamlingen i september, men siden har hun ikke vært med i noen av Martin Sjögrens uttak.

– Det er jo kjedelig ikke å bli tatt ut, men jeg har ikke lagt for mye tanker i det. Jeg fokuserer på spill i klubb. Det er her jeg får spille, sier hun.

– Har du hørt noe fra landslagsledelsen?

– Jeg har egentlig ikke hørt noe fra dem. Ikke hatt noe kontakt, sier hun.

– Hva tenker du om det da?

– Nei, som sagt så tenker jeg egentlig ikke så mye på det, svarer Leine som er tydelig på at hun fremdeles ønsker å spille for landslaget.

Foto: Nick Potts / PA Wire

