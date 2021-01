Solgte premieosten for 50.000 kroner: – Føler jeg har belyst problemet

Alpinisten Jesper Saltvik Pedersen (21) annonserte budrunde på osten han fikk i premie for verdenscupseieren i Veysonnaz. Det høyeste budet tilsvarer en kilopris på 10.000 kroner.

DYREBAR OST: Jesper Saltvik Pedersen poserer etter seieren i Veysonnaz. Foto: PRIVAT

– Det var en lokal investor fra Karmøy som bød 50.000, så jeg tror vi kan avblåse den budrunden nå, sier Saltvik Pedersen fornøyd til VG lørdag morgen.

21-åringen kom nylig med et lite hjertesukk på sin Instagram-konto. Funksjonsfriske utøvere får store premiepenger, mens Saltvik Pedersen og hans funksjonshemmede konkurrenter altså må kjempe om en fem kilos ost.

Etter at VG skrev om saken i går har budene strømmet inn.

– Jeg har jo en del utgifter til utstyr og karrieresatsing, og responsen kan tyde på at mange ønsker å støtte opp. Det kom inn flere bud på rundt 5000 kroner. Det er veldig kult at såpass mange har engasjert seg. Jeg føler jeg har belyst problemet, sier Saltvik Pedersen.

Haugesunds Avis opplyser at det er Marrgaret Hystad som er den gavmilde kjøperen av vinnerosten.

– Vi liker å heie på heltene våres her på Karmøy, så av og til må vi stille opp, sier Hystad til VG.

Hun er lokalpolitiker for Høyre og lokal næringslivsaktør på Karmøy, stedet Saltvik Pedersen vokste opp.

– Jesper (Saltvik Perdersen journ. amn) har stått på og er et forbilde for mange her, så vi må holde motivasjonen hans oppe, forteller den lokale politikeren.

Hun har også inngått en avtale med verdeneren i para-alpint at hun skal kjøpe en ost i året av han i årene fremover også.

– Når corona-restriksjonene er over blir det osteparty på Karmøy, forteller hun og ler godt.

VERDENSENER: Jesper Saltvik Pedersen er rangert som verdens beste parautøver i alpint. Foto: Foto: LUC PERCIVAL

Ekstra «modning»

Raclette-osten må budvinneren vente en stund på, men litt ekstra modning er trolig bare positivt når det er snakk om oster i denne prisklassen.

Saltvik Pedersen skal nemlig gjennomføre resten av verdenscupkonkurransene før han returnerer til Norge 20. februar.

– Osten er godt pakket inn, så den holder seg veldig bra, forklarer Saltvik Pedersen som også understreker at det er positive endringer på gang.

– Jeg har godt håp om at det skjer ting. Det snakkes om at det blir premiepenger i Hafjell-VM. En annen positiv endring er at vi skal være med i NM for funksjonsfriske i Oppdal i midten av mars. Det gleder jeg meg veldig til, sier verdenseneren.

