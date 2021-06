Brann fysiske trener sykmeldt

Branns fysiske trener Manu Torres (31) er sykmeldt i tre uker.

Branns trener Kåre Ingebrigtsen må klare seg uten lagets fysiske trener de neste ukene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Det opplyser eliteserieklubben på sine nettsider mandag.

– Det har vært mye over en lengre periode, og nå har kroppen sagt stopp. Jeg vet det er dårlig timing, men jeg vet at laget vil bli tatt godt vare på og at mine arbeidsoppgaver vil bli godt dekket, sier Torres i en uttalelse.

– Nå må jeg fokusere på meg selv og komme sterkere tilbake. Derfor er jeg blitt sykmeldt i noen uker, og jeg har fått lov til å reise hjem for å treffe familien min på Mallorca. De har jeg ikke sett på halvannet år, tilføyer han.

Brann sliter i bunnen av eliteserietabellen. Fire poeng på ti kamper er fasiten så langt.

Publisert Publisert: 28. juni 2021 17:18