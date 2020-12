Johaug suveren igjen: Fossesholm yppet seg

Therese Johaug var igjen suveren. Men junioren Helene Marie Fossesholm nærmer seg skidronningen.

VANT: Therese Johaug fortsetter nok en seiersrekke i i skisporten. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Johaug var i egen klasse sist helg og viste igjen god klasse da hun vant tjue sekunder foran Fossesholm under Norgescupen på Lillehammer.

- Hun viste forrige helg at hun gikk fort da. Hun var under sekundet bak meg da. Hun går fort på skøyting. Moro å se, Vi trenger en slik løper i fremtiden, sier Johaug til NRK etter 10-kilometeren i fri teknikk.

Les også Stortalentet Amundsen banket Klæbo: Skuffet over verdenscup-nei

Selv om junioren Helene Marie Fossesholm var kun 0,8 sekunder bak på sisteetappen under jaktstarten i mini-touren i Ruka skulle det på papiret være rått parti i individuell start. Men det ble jevnere enn ventet.

Johaug satte også en tidlig standard fra start og hadde 12 sekunder ledelse etter 2,6 kilometer. Men Fossesholm klarte i stadig større grad å stabilisere farten til Johaug. Ved seks kilometer var avstanden tjue sekunder opp til Johaug. Men deretter ble ikke flere sekunder i sekken for junioren.

– Tjue sekunder på enkeltstart. Det er jeg veldig fornøyd med. 30 sekunder bedre enn på Beitostølen Da hadde jeg ikke en veldig god dag, sier Fossesholm.

Les også Verdensmester kritiserer prisutdeling: – Veldig upassende

I mål gikk Fossesholm inn til suveren ledelse, minuttet foran landslagskollega Ragnhild Haga i mål.

Men bak kom Johaug, som fløt på sin tidlige ledelse utover i løpet. Til slutt ble det tjue sekunder mellom de to løperne.

Løperne viste forståelse for at de ikke får målt seg mot verdenseliten før jul på grunn av at Norge har trukket seg fra internasjonale renn på grunn av corona-situasjonen.

– Vi kan gå testløp og matche hverandre for vi har så sterkt lag i Norge, sier landslagsløper og tidligere OL-mester Ragnhild Haga.

Publisert Publisert: 5. desember 2020 12:09 Oppdatert: 5. desember 2020 12:19