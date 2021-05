Zucca og Wild vant på overtid

(Vegas Golden Knights-Minnesota Wild 0–1 etter spilleforlengelse) Mats Zuccarello (33) spilte frem den ene lagkameraten etter den andre til store målsjanser - og kunne endelig juble da Joel Eriksson Ek ble matchvinner for Minnesota Wild etter drøyt tre minutter av spilleforlengelsen.

FULL JUBEL: Mats Zuccarello og Wild feirer matchvinner Joel Eriksson Ek etter Wild-avgjørelsen i spilleforlengelsen i Las Vegas natt til 17. mai norsk tid. Foto: Stephen R. Sylvanie / X02835

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Historisk - på bakgrunn av antall seirer - hadde Mats Zuccarellos Minnesota Wild et overtak på Vegas Golden Knights før den første sluttspillkampen foran corona-regulerte 9000 tilskuere i T-Mobile Arena i Las Vegas.

I best av syv kamper-serien er imidlertid hjemmelaget favoritt til å ta seg videre til neste sluttspillrunde i kampen om Stanley Cup, selv om Minnesota Wild i årets grunnserie ikke har vært til å kjenne igjen - i positiv forstand - sammenlignet med den forrige.

Wild er med sin russiske nyervervelse Kirill Kaprizov (24) - spesielt i spann med med Mats Zuccarello - forvandlet fra «grått» til «sprudlende».

Les også Sluttspillklar Zucca: – En spiller alle lag vil ha

I første periode var det på den annen side liten tvil om at Vegas Golden Knights glitret, mens Wild kun i korte øyeblikk gnistret. Første gang da Mats Zuccarello ble spilt frem og mottok pucken i utsøkt posisjon rett i front for Golden Knights’ veterankeeper Marc-Andre Fleury (36).

Fakta Spilleforlengelse, spilleforlengelse ... NHL består av 31 lag, hvor av 16 går til sluttspill. Foran Vegas Golden Knights-Minnesota Wild var to oppgjør - kamp en i respektive best av syv serier - ferdigspilt: Washington Capitals-Boston Bruins 3–2 (etter spilleforlengelse) og Pittsburgh Penguins-New York Islanders 4–3 (etter spilleforlengelse). Stanley Cups siste mulige finaledag er 15. juli. Les mer

Zucca dro til med et klassisk slagskudd, Fleury reddet solid.

Da hadde Wild allerede ridd av et undertallsspill med backen Matt Dumba i utvisningsboksen. Snaut to minutter før periodens slutt røk Wilds sveitsiske Kevin Fiala på en to minutters utvisning. Da hadde Wild vært under sterkt press og på hælene en god stund - og blitt reddet fra baklengsmål av sin keeper Cam Talbot (33).

SÅ GLAD: Mats Zuccarello lar seg bringe til stor gledeshøyde av lagkamerat Marcus Foligno etter Wilds overtidsseier - i første sluttspillkamp mot Vegas Golden Knights - i Las Vegas. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hjemmelaget fikk av gårde 19 skudd på mål de første 20 minuttene, mot Wilds fattige fem.

Ut fra blokkene i andre periode, lot det til å ha skjedd et rollebytte. Minnesota Wild vartet opp med til da uteblitt selvtillit. Rekken med Kaprizov, Ryan Hartman og Zuccarello bekreftet det inntrykket da Hartman - etter for- og samarbeid Zucca/Kaprizov - fikk en storartet scoringssjanse.

Men akkurat i det pucken så ut til å havne i målet bak Marc-Andre Fleury, tryllet han en mesterredning fra hatten.

Cam Talbot var minst like god i den andre enden av isen. Etter to perioder og 40 minutter spilletid sto han oppført med 30 redninger, mot Fleurys 18. Summa summarum tok Wild midtperioden på poeng, for å bruke boksesjargong, etter å ha vært nede for telling i den første.

– Minnesota just won’t go away, uttalte den amerikanske kommentatoren i Vsport2-sendingen 26 sekunder før brutalt intensive periode to var over.

Da pådro Vegas Golden Knights Alex Pietrangelo seg to minutter utvisning for å ha felt fremadstormende Nico Sturm. Dermed kunne Zucca & co starte tredje periode med pausefriske ben i overtallsspill fem mot fire utespillere. Det klarte de ikke å utnytte, men i de påfølgende minuttene la Zuccarello, Hartman og Kaprizov inn et gir som henviste motstanderen til baksetet.

Les også Veteranene runder 41 VM: – Føles som 100 år siden sist

Zuccarello, svært skuddvillig til ham å være, banet vei for Kaprizov, som ble utsatt for et regelrett ran - utført at Vegas Golden Knights-keeper Fleury - da han så å si «bare» skulle vippe inn 1–0 for Wild.

Noen minutter senere lurte Zuccarello et par-tre motstandere og spilte pucken til en helt fristilt Kevin Fiala, som med klar bane mot Fleury klinte til så skuddet ga gjenlyd - en såkalt one-timer - for så å bli utsatt for det samme som Kaprizov.

Snaut to minutter før slutt vippet Zuccarello pucken på elegant vis videre til Hartman, som - ja, riktig gjettet - ble stoppet av Fleury.

I spilleforlengelsen var Mats Zuccarello nær ved å plassere pucken mellom bena på Fleury og dermed bli matchvinner. Den æren fikk i stedet svenske Joel Eriksson Ek da han endelig klarte å overliste Marc-Andre Fleury 3.20 minutter inn i spilleforlengelsen, etter målgivende pasninger fra Marcus Foligno og Jordan Greenway.

Ps! Neste oppgjør mellom Vegas Golden Knights og Minnesota Wild går også i Las Vegas, natt til 19.mai klokken 04.00 norsk tid. Vegas Golden Knights har hjemmebanefordel etter å ha endt på 2. plass i divisjonsgrunnspillet, foran Minnesota Wild på 3. plass. Det betyr at en eventuell kamp syv går i Las Vegas.

Publisert Publisert: 17. mai 2021 00:17 Oppdatert: 17. mai 2021 00:30