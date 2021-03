Vipers til kvartfinale i Champions League etter håndballdrama

Vipers holdt på å rote bort sjumålsledelsen, men Henny Reistad viste sin klasse i sluttminuttene og bidro sterkt til at Vipers er klare for kvartfinale i Champions League.

Odense - Vipers 26–30 (14–19)

Vipers vant til slutt 30–26 etter å ha ledet 22–15 tidlig i 2. omgang. Vipers måtte vinne med to mål for å nå kvartfinalen, men slapp Odense helt inn på 24–25. Da så det mørkt ut for Vipers, som slet voldsomt med å score mål i 2. omgang.

Men så tok Ole Gustav Gjekstad ut Linn Jørum Sulland, som ikke klarte å følge opp den gode 1. omgangen. Han satte Henny Reistad ut på en uvant høyrebackplass. Det løste hun glimrende. Mye takket være tre mål av henne i sluttminuttene var det sørlendingene som vant kampen – og er klare for kvartfinale i Champions League.

Kampen stoppet i sluttsekundene

Det ble ekstra dramatisk i sluttsekundene da dommerne stoppet kampen i et par minutter.

– Årsaken var at tiden ikke ble startet etter timeout, og derfor måtte Odense begynne med ballen på nytt igjen selv om de hadde scoret i mellomtiden. Kjedelig for dem, men det var nok riktig etter regelboka, sier Gjekstad.

Jana Knedlikova (t.v.) og Henny Reistad kunne til slutt juble etter seier mot Odense og avansement til kvartfinale. Foto: Tim Kildeborg Jensen / Ritzau Scanpix

– Det ble litt hektisk på slutten. Vi føler at vi har god kontroll, men at ikke sekretariatet har kontroll gir oss en litt ekkel følelse, sier Katrine Lunde.

Men sammen med lagvenninnene kunne hun til slutt puste lettet ut.

— Dette var veldig deilig, ikke minst i lys av hvordan sesongen har vært med korona. Jeg tror vi er det eneste laget i Champions League som ikke spiller seriekamper, og i tillegg får vi heller ikke trent mens vi er i karantene. Da synes jeg det vi gjør i dag er sterkt, sier Hanna Yttereng.

Nå venter det russiske storlaget Rostov Don i kvartfinalen. Vipers håper å få spilt hjemmekampen i Danmark.

– Rostov er et av verdens beste lag med hele det russiske landslaget pluss flere internasjonale stjerner. Men får vi til forsvarsspillet vårt, så tror jeg vi kan gi dem kamp og nå et nytt «Final4», sier Marta Tomac.

Katrine Lunde storspilte

Vipers tok tak i kampen fra start av. Med Katrine Lunde tilbake i mål etter skadefravær sist, fikk sørlendingene umiddelbart de redningene de så sårt savnet i den første kampen. Odense, som i denne kampen måtte klare seg uten Rikke Iversen og Mie Højlund, holdt følge med Vipers til stillingen 4–4.

Men 11 minutter ut i kampen kontret Vilde Jonassen, som fortsatte storspillet fra forrige kamp, inn 6–4 til Vipers – og dermed var det Vipers som var i førersete med tanke på kvartfinale-billett.

Og da Linn Sulland, som banket inn åtte mål i den første kampen, satte inn 9–6 snaut midtveis i første omgang, tok Odense timeout. Vipers kunne faktisk gått opp både fire og fem mål foran i denne perioden, men to ganger misset de på avslutninger da vertene hadde tatt ut målvakt.

Klassemål av Sunniva Andersen

Odense kjempet seg opp i ryggen på Vipers igjen på stillingen 8-9, før Vipers satte inn sluttspurten mot pause. Både nevnte Vilde Jonassen på venstrekanten og Jana Knedlíková på motsatt kant leverte strålende avslutninger, og sto til sammen for sju mål før pause.

Og da Jonassen trengte litt hvile, kom Sunniva Andersen inn og satte begge sine avslutninger i kassa. Det andre målet var et klassemål av de helt sjeldne. Katrine Lunde sendte av gårde en kontringsball fra egen målgård, som Andersen tok med i lufta og satte ballen i mål uten å ha vært i bakken. Flyverpasning fra Lunde! Vipers gikk til pause med 19-14-ledelse.

– Angrepsmessig gjør vi mye riktig, men forsvarsmessig henger vi ikke helt med. Vi kan takke Katrine for at vi ikke slipper inn flere mål, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

To utvisninger til Vipers

Vipers fortsatte storspillet i starten av 2. omgang, og alt så rosenrødt ut da Emilie Hegh Arntzen satte 22–15 til Vipers. Men så satte vertene tre raske mål uten av Vipers kvitterte, og dermed var det plutselig full kamp igjen på stillingen 18–22.

Og som om ikke det var nok pådro Vipers seg først en utvisning, og deretter ny utvisning på June Andenæs før Malin Aune hadde kommet på banen igjen. Snaut midtveis i 2. omgang reduserte Lois Abbingh til 21–23 – hennes første spillemål i kampen. Det var den nederlandske stjernespilleren som storspilte sist.

Like etterpå var det Abbingh som reduserte til 23–24 på straffe, og dermed var det danskene som var i førersete med tanke på avansement. I de neste minuttene byttet Vipers på å være ett og to mål foran. Marta Tomac ble avblåst på en tvilsom brøyt, men Vipers har heldigvis Henny Reistad – fortsatt. Hun satte tre svært viktige mål i sluttminuttene – blant annet både 28–25 og 29–25 målet.

– Først og fremst er jeg glad for at vi går videre. Det var mye bra i denne kampen, bortsett fra perioden fra 22–15 til 23–24 hvor vi ikke er gode. Men alt tatt i betraktning med manglende matching er jeg glad vi går videre. Men håndballfaglig er det mye å rette på, oppsummerer Ole Gustav Gjekstad.

