Haaland-eufori etter rekordkampen: - Han erobrer Europa på egen hånd

Erling Braut Haaland-eventyret skyter bare mer og mer fart. I tyske medier får han hele æren for at Borussia Dortmund er i kvartfinalen i Champions League.

HØYT OPPE: Erling Braut Haaland jubler etter å ha satt inn sitt andre mål mot Sevilla. Foto: Bernd Thissen/DPA

NTB, VG

Spissfenomenet fra Jæren scoret tirsdag to ganger i 2-2-møtet med Sevilla. Det tok Haaland opp i 20. mesterligamål på kun 14 kamper. Han passerte dermed Ole Gunnar Solskjær som Norges mestscorende spiller i den gjeveste europacupen.

Etter kampen fikk han som så ofte før ros kastet etter seg i tyske medier.

«Ingen er trygge når man møter Erling Haaland. Vikingen erobrer Europa på egen hånd», skriver Bild.

Tysklands mest leste avis gjør et poeng av at Cristiano Ronaldo allerede er slått ut av Champions League. Lionel Messi lider fort samme skjebne onsdag kveld: «Haaland er kongen i eliteklassen».

Ronaldo og Messi har i snaut 15 år dominert Fotball-Europa. De har til sammen vunnet 11 av 12 Ballon d'Or-priser siden 2008. Haaland spås å bli en framtidig vinner.

Dortmund er i mesterligakvartfinale for første gang siden 2017 etter 5-4-seier sammenlagt over Sevilla. Kicker mener det er Haalands fortjeneste. Han gjorde også to mål i den første kampen i Spania.

«BVB slet seg videre. Igjen kunne de lene seg på rekordmannen Haaland».

Ustoppelig

Marca roste Sevillas tapre opptreden i Dortmund. Gjestene kom tilbake fra 0-2 og presset hardt i sluttsekundene for et mål som ville gi ekstraomganger.

«Sevilla gir aldri opp, men Haaland er ustoppelig», skrev Spanias største avis, som mente bortelaget fikk kjenne på «Haalands lov» da Dortmund gjorde 1-0 mot spillets gang.

«Nordmannen hadde ikke gjort noe som helst, men det er det som gjør han til en av de største målscorerne i Europa».

Rekordras

20-åringen satte ikke bare norsk bestenotering i Champions League tirsdag kveld. Han rasket samtidig til seg fire andre rekorder:

Raskest til å score 20 mål i mesterligaen. Det klarte han på 14 kamper. Den tidligere rekorden hadde Harry Kane med 24 kamper.

Den yngste som når 20 CL-scoringer med sine 20 år og 231 dager. Tidligere tilhørte rekorden Kylian Mbappé (21 år og 355 dager).

Den yngste som scorer i seks kamper på rad i mesterligaen.

Den første noensinne som scorer minst to mål i fire kamper på rad.

– Erling er helt utrolig. Det gjør oss stolte at han fortsetter å sette rekorder i vår drakt, sa Borussia Dortmund-trener Edin Terzic etter kampen.