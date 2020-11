NRK-ekspertene etter trenerens positive test: – Glem «nødlandslag» til Ruka

NRKs langrennskommentator Jann Post mener det vil være umulig å sende et «nødlandslag» til finske Ruka hvis alle Norges uttatte løpere må i karantene etter langrennstrener Eirik Myhr Nossums positive test for covid-19.

IKKE PÅ PLASS: Jann Post skal etter planen kommentere verdenscupen i langrenn fra et studio i Oslo. NBildet er fra VM i Val di Fiemme for halvannet år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det sitter sikkert mange norske løpere hjemme i Norge som drømmer om det og skulle ønske det var mulig, og det er mange som ville være gode nok til å gå der. Men jeg tror ikke det går i dette tilfellet, sier Jann Post til VG.

Han sier det med tanke på «nødlandslaget» i fotball som erstattet Lars Lagerbäcks opprinnelige landslag til bortekampen mot Østerrike, og ikke minst - og viktigst - det faktum at starten for verdenscupen i langrenn går klokken 10.00 fredag morgen.

I Ruka i Finland.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er av samme oppfatning som sin kollega Jann Post.

– Det spørs om de rekker det. De som skal gå må kunne vise til en negativ test som er avlagt de siste 72 timene, sier Torgeir Bjørn.

«Nødløperne» må også eventuelt avlegge en ny negativ test rett for start etter ankomsten til de finske skoger. Altså i motsetning til Norges langrennstrener Eirik Myhr Nossum, som testet positivt etter å ha landet i Finland sammen med resten av Norges langrennselite. Torgeir Bjørn påpeker også at Norges alle langrennsstjerner «i verste fall» avtjene sine eventuelle 10 karantenedager i Finland.

– Rent sportslig ville Norge kunne stille med et «nødlandslag» som ville klare seg like godt som fotballens. Men hvis Norge ikke kommer til start i første renn, vil det senere i sesongen være større spenning knyttet til hvor de står sammenlignet med utlendingene, sier Torgeir Bjørn.

– Jeg ser ikke mørkt på det, selv uten nordmenn, tilføyer han - før han må lete lenge i hukommelsen før han kommer på tilfeller der han har kommentert internasjonale langrenn uten norsk deltagelse.

Jann Post og Torgeir Bjørn skal kommentere verdenscupens premiere fra studio i Oslo. NRK har ifølge Post to reportere og en fotograf på plass i Ruka. De tok seg imidlertid dit på annet vis enn sammen med Norges langrennstropp.

Jann Post tar forbehold om at Myhr Nossums positive covid-19-test kan være en såkalt falsk positiv prøve «eller reell». Forutsatt at den er det siste - at den blir bekreftet positiv - vil altså ingen norske løpere kunne stille til start. De er da satt i karantene. Det får en slags dobbel negativ konsekvens, i og med at starten i Ruka er en såkalt mini-tour. Hvis en løper ikke går fredag, vår løperen - eller løperne - heller ikke gå neste konkurranse i Ruka samme helg.

– Det vil svekke sjansene for sammenlagtseier i verdenscupen, påpeker Torgeir Bjørn.

– Vi får håpe det ikke er spredt til hele langrennsleiren, sier Jann Post - med tanke på de andre nasjonene.

Med tanke på en åpning totalt blottet for norske løpere, sier NRK-kommentatoren at det vil være «uvant» og ingen artig situasjon. Den var for flere norske løpere ikke det før covid-19-smitten nå ser ut til å ruinere premieren. Norske løpere har uttrykt at de er ubekvem med situasjonen knyttet til corona-viruset, og konsekvensene smitte kan få når det gleder fysikken.

– Jeg kan tenke meg at flere løpere er nervøse nå, og jeg tenker på helsen deres. Eirik Myhr Nossum har kone og barn hjemme; alle er usikre. Vi liker ikke det som skjer, sier Jann Post til VG.