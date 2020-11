Mener Real Madrid savnet Ødegaard: – Fansen var skuffet

(Real Madrid – Alavés 1–2) I fjor tapte Real Madrid ingen hjemmekamper. I år har både Cádiz og Alavés tatt skalpen av hovedstadsklubben på Santiago Bernabeu. Underveis ropte kommentatorene etter Martin Ødegaard.

Tapet for Alavés ble tredje kamp på rad uten seier i La Liga for Zinédine Zidane og co. Et Real Madrid, uten Martin Ødegaard fra start, fikk en marerittstart på Santiago Bernabéu.

Fem minutter var gått da dommeren pekte mot straffemerket. Nacho hoppet med ryggen til en heading, og ballen traff armen hans. Thibaut Courtois gikk riktig vei, men straffesparket fra Lucas Perez lot seg ikke stoppe.

Kveldens andre mål må den belgiske landslagskeeperen ta direkte skylden for. Courtois ble presset, og taklet det dårlig da han sendte ballen rett i beinene til Joselu.

Spissen, med 40 scoringer for Real Madrid B tilbake i 2009–2012, straffet gamleklubben på sikkert vis. En fortvilet Courtois sto ensom igjen med bærplukkeren i hånden.

INNHOPP: Martin Ødegaard i aksjon for Real Madrid mot Alavés. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Det var da, med to mål imot, kommentatorene begynte å rope etter Martin Ødegaard.

– Når man møter lag som ligger så kompakt som Alaves, trenger man en spiller som Ødegaard. Man trenger en playmaker med pasninger og kreativitet på den siste tredjedelen, mente Lauren, blant annet med fortid fra Arsenal.

Medkommentator i Strive, Pete Jenson, mener også at «Los Blancos» savnet nordmannen.

– Mange Real Madrid-fans var skuffet da Martin Ødegaard ikke startet, selv om Zidane selvsagt kjenner hans fysiske tilstand bedre enn noen andre, kommenterte han.

Etter 70 minutter fikk de viljen sin da Ødegaard kom inn for Luka Modric. Hvor mye av æren som skal tilskrives drammenseren er vanskelig å si, men trykket mot gjestens mål økte. Fire minutter før full tid scoret Casemiro og noen hektiske sluttminutter fulgte. Det var imidlertid Alavés’ dag, og ds Isco traff tverrliggeren og ut fem minutter på overtid, var alt håp om hjemmepoeng ute.

Real Madrid ligger på 4.-plass i La Liga, seks poeng bak serieleder Real Sociedad. Alavés klatret opp på 8.-plass med tre sterke bortepoeng.

Real Madrid lå allerede under da Eden Hazards skade gjorde vondt til verre.

Belgierens overgang kostet klubbkassen 1,2 milliarder kroner før fjorårssesongen, men Hazard endte bare opp med én scoring og seks målgivende pasninger forrige sesong.

I år har den skadeutsatte driblefanten måttet se mye fotball fra TV-stolen og tribunen. Først pådro han seg en lårskade før første seriekamp, som gjorde ham utilgjengelig i én måned. Deretter satte corona ham ut av spill i to uker. I søndagens kamp mot Alavés gikk han av banen med en ankelskade etter 28. minutter.

Fasiten denne sesongen er 341 minutter fotball, to mål og tre skade- og sykdomsavbrudd for stjernespillere.

