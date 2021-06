Sverige landslagssjef får kritikk tross bragd: – Ga bort sjansen til å vinne

(Spania - Sverige 0–0) Spanjolene dominerte stort og hadde svenskene i kne, men én mann skapte likevel trøbbel for det spanske forsvaret. Så valgte trener Janne Andersson å bytte.

OMDISKUTERT: Alexander Isak gir Janne Andersson et «handshake» idet han forlater banen etter 68 minutter. Foto: Julio Munoz / EPA Pool

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det der hadde ikke jeg gjort. Han virket helt fin og spilte med større og større selvtillit i kampen, kommenterte Glenn Strömberg på SVT.

Etter 68 minutter tuslet nemlig livlige Alexander Isak av banen og ble erstattet av Viktor Claesson i det målløse oppgjøret.

– Vi ga bort sjansen til å vinne. Vi prioriterte annerledes, skriver Aftonbladets kommentator Erik Niva.

Les også Dette var en rundspilling man sjelden ser

Den svenske Real Sociedad-spissen skapte to enorme muligheter nærmest på egen hånd. Den første ble reddet på streken av Marcos Llorente og gikk via stolpen og til keepere.

Etter pause vartet han opp med lekkert fotarbeid og serverte Marcus Berg på åpent mål, men veteranen klarte på utrolig vis å sleive ballen utenfor.

– Skulle det dukke opp en mulighet, en kontring eller at det slurves noen steder, slik at vi kommer én mot én, har han virkelig vist at han kan gjøre det vanskelig for dem, sa Strömberg.

– Han så «urstärk» ut. Marcus spilte ham frem til første målsjansen, så spilte han frem Marcus, sier den svenske fotballprofilen Ola Toivonen, som er overrasket over at Isak ble tatt ut.

Expressen-kommentator Noa Bachner var heller ikke imponert over Anderssons avgjørelse.

– Sverige slet til seg et heroisk poeng mot Spania. Det var bare synd at man byttet ut den lille muligheten til å ta alle tre, skriver Bachner i sin kommentar.

– Et bortepoeng mot Spania og jeg skal føle meg oppstemt og lykkelig, så hvorfor gjør jeg ikke det? Fordi denne kampen fikk svensk fotballs mangler til å skinne så mye tydeligere enn vår styrker, skriver Niva i Aftonbladet.

Les også Svensk bragd mot Spania – bommet på to gigasjanser

Alexander Isak bekreftet overfor SVT etter kampen at han ikke slet med skader, men tok likevel treneren sin i forsvar.

– Det er klart at man vil spille. Det var ingen problemer med meg. Offensivt begynte jeg å komme i gang og skapte en del, men i sånne her kamper legger man kanskje mer energi i det defensive arbeidet. Der begynte jeg kanskje å bli litt sliten. Jeg tror at Janne ville ha ferske bein defensivt.

Foto: Grafikk: Sofascore

www.sofascore.com

Trener Janne Andersson forklarer byttet slik:

– Han var sliten. Ser du på ham og Marcus så løper dem mest. Han gjorde det kjempebra, men han begynte å bli mør, sier han til SVT.

Alexander Isak var mest frustrert over at de ikke fikk ballen i mål.

– Vi får et par sjanser der vi skal straffe dem. Dessverre klarer vi ikke å score i dag, men ett poeng kan være veldig viktig for oss.

Publisert Publisert: 15. juni 2021 00:08 Oppdatert: 15. juni 2021 00:36