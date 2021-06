Målløst mellom Fløy og Sotra da 2.-divisjonssesongen ble sparket i gang igjen

2. divisjonsfotballen ruller igjen. Sesongen ble lørdag sparket i gang med Fløy mot Sotra, et oppgjør som endte 0-0.

Sotra-trener Renate Køppen Blindheim åpnet sesongen mot Fløy lørdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Renate Blindheims mannskap fikk dermed en brukbar åpning på sesongen, med ett poeng og å ha holdt nullen.

Foran godt over 100 tilskuere fikk Lasse Sigurdsen muligheten til å sende hjemmelaget i ledelsen etter to minutter da Fløy fikk straffe, men angrepsspilleren med 16 kamper for Start i Eliteserien bommet.

Thomas Nygaard var nære ved å score like før pause, men frisparket fra midtbanemannen smalt i stolpen. Dermed sto det 0-0 etter de første 45 minuttene.

Det skjedde lite i den andre omgangen, og det endte 0-0, etter at det hadde blitt delt ut fem gule kort, deriblant til begge målvaktene.