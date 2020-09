Her ser stortalentet enda en kamp fra tribunen. Slik jobber Madelen Holme (18) med å komme tilbake på banen.

– Jeg legger ned ekstremt mye arbeid, for fotball er det viktigste i livet mitt.

Det har blitt mange kamper som tilskuer for Madelen Holme (18). Nå jobber hun seg tilbake fra sin andre korsbåndskade på to år. Foto: Bård Bøe

Arna-Bjørnar – Kolbotn 2–1 (2–0)

I nest siste serierunde i 2019 fikk Madelen Koldal Holme (18) sine første minutter for Arna-Bjørnar. Vinteren i forveien hadde stortalentet gått fra Sandviken til laget i Arna.

En korsbåndskade i en andrelagskamp for Sandviken høsten 2019 gjorde at det tok tid før hun ble spilleklar.

2020 skulle bli sesongen der Holme fikk sitt gjennombrudd. Under tre U18-landskamper i januar begynte Holme virkelig å finne tilbake formen, men på treningsleir i februar røk korsbåndet i det andre kneet.

– Det kom som et sjokk, sier Holme.

– Viktigste i livet mitt

Alt gikk veldig bra, men igjen var den offensive spilleren uheldig.

– Jeg var sterkere fysisk og mentalt, og var veldig klar for å spille. Jeg skjønte hva det var med én gang, og ble veldig lei meg der og da. Det gjorde ikke vondt, men jeg visste hvilken jobb som må til for å komme tilbake. Jeg legger ned ekstremt mye arbeid, for fotball er det viktigste i livet mitt, sier Holme, som så laget sitt slå Kolbotn lørdag.

Skadene har gjort at Holme kun står oppført med tre seriekamper og en cupkamp for Sandviken og Arna-Bjørnar siden 2017.

Likevel har talentet blitt lagt merke til. I BT sine kåringer av Hordalands største talenter har Holme vært i toppen.

– Det går veldig bra. Jeg skal begynne å trene med laget igjen snart, og det gleder jeg meg veldig mye til. Det har blitt mye trening alene, sier Holme.

– Madelen (Holme) har noen spennende spisskvaliteter med fart, teknikk og fysikk. Hun har veien foran seg og jobber steinhardt, det vet vi. Hun kan komme langt, sier Arna-Bjørnar-trener Remi Natvik. Foto: Bård Bøe

Mye trening

– Madelen trener fire timer om dagen. Hun er ivrig, nysgjerrig, motivert og fremoverlent. Hun har erfaring fra forrige kneskade, som gjør det lettere for henne å trene bra nå, sier Nicolay Morland, manuellterapeut ved Idrettsmedisinsk Avdeling.

– Fokuset ligger på å bygge styrke, spesielt rundt kneet, hamstring og kjernemuskulatur, som er viktig i fotball. I tillegg trener jeg balanse og har brukt en del vanntrening, sier Holme.

Etter en korsbåndskade er risikoen for en ny kneskade noe høyere.

– Det er noen ting vi vet er veldig fornuftig, og det er å bruke tid på rehabilitering og å trene seg opp, sier Morland.

17 år gamle Linnéa Laupstad scoret sitt første mål for Arna-Bjørnar i kampen mot Kolbotn. – Hun tar skritt hele veien og er viktig for oss, sier trener Remi Natvik. Foto: Bård Bøe

– Som en kule

Holme tar én dag av gangen, og er veldig motivert for å komme tilbake på banen.

– Jeg gir aldri opp, sier Holme.

Arna-Bjørnar-trener Remi Natvik sier Holme var godt på vei under oppkjøringen.

– Hun har fart og teknikk som vi trenger på kantene. Dette kunne blitt sesongen hun slo gjennom, men nå er det utsatt ett år, og hun kommer til å komme som en kule, sier Natvik.

Fra tribunen fikk Holme se lagvenninnene åpne forrykende mot Kolbotn.

Forrige sesong hadde Arna-Bjørnar tre spillere som røk korsbåndet, blant annet Thea Bjelde. – Det var ganske ekstremt egentlig. Vi jobber med forebygging og med det medisinske apparatet for å ha best mulig treningsopplegg for alle, sier Natvik. Foto: Bård Bøe

Drømmestart

Før minuttet var spilt fikk Kristina Erman tid på kanten, og innlegget gikk rett i mål.

Kolbotn smalt et frispark i tverrliggeren og Erman misset på en dobbeltsjanse, men så satt ballen i mål.

Hjemmelaget rullet fint opp på venstresiden. Marije Brummel fant Linnéa Laupstad i boksen, som kriget ballen i mål. Det sto seg til pause.

Arna-Bjørnar skapte flere store sjanser i andre omgang, men klarte ikke å omsette dem. Med kvarteret igjen reduserte Johanne Fridlund, og det ble en hektisk avslutning på kampen.

Kolbotn var farlig nære på en heading, men Arna-Bjørnar red av stormen.

– Jeg synes vi hadde bra kontroll. Første omgang var veldig bra. Dette var en kamp der vi skulle punktere det, og vi hadde store nok sjanser. Jentene sto i krigen på slutten, sier Natvik etter seieren.