Elabdellaoui i Instagram-innlegg: – Jeg kommer sterkere tilbake

På nyttårsaften ble Omar Elabdellaoui skadet i en fyrverkeri-ulykke. Nå uttaler han seg for første gang etter ulykken.

Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg blir bedre. Jeg får super og profesjonell hjelp fra det medisinske apparatet og vi gjør fremskritt hver eneste dag, skriver Elabdellaoui i innlegget.

Den norske landslagsspilleren skadet seg alvorlig på nyttårsaften, da fyrverkeri eksploderte i hånden hans.

Det gikk verst ut over øynene til Elabdellaoui, det bekreftet doktor Vedat Kaya i møte med tyrkisk presse fredag. 29-åringen mottar behandling for skadene på et sykehus i Istanbul.

– Vi står fortsatt overfor noen utfordringer, men jeg kommer sterkere tilbake. Det lover jeg.

I innlegget skriver Elabdellaoui at han ville ha det hyggelig med kona og barna da det gikk galt.

– Jeg vet at dere er bekymret for meg, men noen ganger setter Gud oss på prøve. Jeg tror at jeg kommer til å bestå denne testen og takker for bønnene deres, skriver Elabdellaoui, som videre skriver at folk gjerne må ha ham i tankene, og at han takker for all støtte og alle bønner.

Galatasaray-trener Fatih Terim uttalte følgende til tyrkiske medier etter å ha vært på besøk hos høyrebacken.

– Gud sparte livet hans. Han er en spiller vi bryr oss om. Han er viktig for oss både på og utenfor banen. Vi delte våre tanker og følelser og ble emosjonelle. Vi vil gjøre alt for ham og håper det utvikler seg godt, sa Terim ifølge avisen Cumhuriyet.

Klubbpresident Mustafa Cengiz uttalte fredag at det kan ta flere uker før vi får svaret på hvor alvorlig ulykken har vært.

– Vi trenger deg, bror. Vi trenger at du smiler igjen, vi trenger din kampvilje, vi trenger at du er en sterk far for familien din. Ikke glem at du tror på Gud. Du vil komme deg gjennom dette og alt vil bli bedre enn før, skrev stjernespilleren Arda Turan på Instagram.

