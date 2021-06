Tror ikke UEFA bryr seg om regnbue-kritikken: – Lever tydeligvis i fortiden

Kritikken har haglet mot UEFA etter avgjørelsen om å nekte Allianz Arena regnbueflagget før onsdagens kamp mellom Tyskland og Ungarn. Det er det ikke sikkert de bryr seg nevneverdig om, mener fotballekspert Tor-Kristian Karlsen.

NO CAN DO: Allianz Arena skulle etter planen se slik ut i kampen mellom Ungarn og Tyskland onsdag kveld. UEFA satte imidlertid foten ned. Foto: TOBIAS HASE / DPA

Publisert Publisert Nå nettopp

– At en regnbueopplyst Allianz Arena ble stoppet fordi markeringen blir sett på som en provokasjon for motstanderen, er rett og slett patetisk, sier fotballekspert og tidligere sportssjef Tor-Kristian Karlsen til VG.

– Her hadde UEFA en ypperlig mulighet til å vise seg kompetente til å ta et enkelt og riktig verdivalg. Dette burde jo egentlig ikke være kontroversielt i det hele tatt, fortsetter han.

Tysklands ønske om å lyse opp Bayern Münchens hjemmebane i regnbuefarger under kampen mot Ungarn ble tirsdag avslått av UEFA. Det europeiske fotballforbundets avgjørelse har skapt sterke reaksjoner fra flere hold, uten at det nødvendigvis påvirker dem så veldig, ifølge Karlsen.

– Jeg er usikker på om de få på toppen bryr seg så altfor mye om eventuelle reaksjoner. De nasjonale forbundene står jo i all hovedsak samlet bak et positivt budskap, og det er tross alt bra, mens de som har siste ordet i UEFA lever tydeligvis i fortiden. I dette tilfellet er det ufattelig at det går an å være så til de grader i utakt med tiden, sier Karlsen.

KRITISK: Tor-Kristian Karlsen. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Svak og patetisk avgjørelse

Den planlagte markeringen på Allianz Arena kommer i kjølvannet av Ungarns avgjørelse om å styre skolepensum i retning vekk fra å «promotere homoseksualitet og kjønnsskifte». Bøker, filmer og annet innhold rettet mot barn som viser andre legninger og forhold enn heterofile er nå forbudt.

Nettopp Ungarn møter Tyskland på i München onsdag kveld.

UEFA skriver i sin redegjørelse at de er sterkt imot alle former for diskriminering og at det er blant fotballens største problem, men:

– UEFA har, gjennom sine vedtekter, vedtatt å være en politisk og religiøst nøytral organisasjon. Gitt den politiske konteksten til denne markeringen, som er en beskjed rettet mot en beslutning fattet av det ungarske parlamentet, må UEFA avvise denne forespørselen, skriver de i en uttalelse.

Beskjeden fra UEFA står i sterk kontrast til det de selv skrev følgende på Twitter i 2019 – en melding som nå går sin seiersgang i sosiale medier:

I kjølvannet av Tysklands kamp mot Portugal åpnet UEFA en etterforskning mot Tyskland og Manuel Neuer fordi stjernekeeperen spilte med et regnbuefarget kapteinsbind. Forbundet landet på å ikke bøtelegge Det tyske fotballforbundet (DFB) fordi kapteinsbindet ble vurdert til å være «et symbol for mangfold».

Derfor fremstår det som motstridende å si nei til å lyse opp Allianz Arena, og begrunne det med at det er en «politisk kontekst».

– Det er noen ting i 2021 som man trygt kan stryke fra listen for hva som er politisk. Regnbuen representerer et mangfold som allerede er dypt forankret i det moderne samfunn. At man klarer å pakke dette inn i en politisk kontekst, gir jo absolutt ingen mening. Måten dette er blitt behandlet på, vitner igjen om at vi er langt, langt unna et sunt og friskt UEFA, sier Karlsen.

– Og dersom, som det insinueres, holdningen til UEFA i dette spørsmålet handler om bekymringer for reaksjoner fra Ungarn eller private forbindelser, burde man virkelig stille høyere krav til toppledelsen i organisasjonen. Dette er bunnivå, legger han til.

Det er langt fra utenkelig at en reaksjon fra Ungarn er inne i bildet.

Satser knallhardt på fotball

– Hadde Allianz Arena fått grønt lys ville det ha blitt oppfattet som en politisk handling, en provokasjon, av regimet i Ungarn. Opposisjonen ville imidlertid jublet for det: Det har vært tusener i gatene og demonstrert mot pedofililoven, sier førstelektor ved Universitet i Oslo, Eva Sarfi, til VG.

Sarfi har Øst-Europa-studier som fagfelt, og er godt kjent med den nye loven som er vedtatt i Ungarn.

– Ungarn har vedtatt en pedofililov, og loven om forbud mot propaganda av homofili er en del av denne lovpakken. Regjeringen mener at all omtale av homofili eller kjønnsskifte er «unaturlig propaganda» og påvirker barns «naturlige utvikling», og er dermed farlig og skadelig på linje med pedofili. På denne måten kobler de homofili sammen med pedofili, noe som er ganske grovt. Regjeringspartiet står frem som om de som skal beskytte våre barn mot pedofili og annen farlig seksuell påvirkning. Det er selvfølgelig et omstridt standpunkt, men de er eksperter på å polarisere for å beholde makten, forklarer Sarfi.

FØRSTELEKTOR: Eva Sarfi. Foto: Universitetet i Oslo

Med «de», mener hun Viktor Orbán fra det nasjonalkonservative partiet Fidesz, som har vært statsminister siden 2010.

Orbán er viden kjent for sin enorme sportsinteresse. The Guardian skriver at opp mot to milliarder pund, drøye 20 milliarder kroner, er brukt på fotballsatsingen i landet under Orbáns regjeringstid.

– Han har brukt fryktelig mye penger på å bygge stadioner i hele Ungarn. Det pøses inn penger på fotballstadioner i hver bygd og by. 1–1-kampen Frankrike tar han litt til inntekt for seg selv og sin politikk: Nå skal Ungarn opp og frem som en stor fotballnasjon, sier Sarfi.

Ungarn får en stadig større rolle i europeisk fotball: Da innreiseregler sørget for at Champions League-kamper måtte spilles på nøytral grunn høsten 2020, ble flere av dem lagt til Puskas Arena i Budapest. De er ett av elleve vertsland under det pågående europamesterskapet, og lanseres nå som en «reserveløsning» dersom smittesituasjonen i England tilsier at det ikke er forsvarlig å avholde EM-finalen der.

Ungarn er også det eneste vertslandet som tillater hundre prosent kapasitet på tribunene under kampene.

– Det er fordi at Orbán vil vise fram Ungarn som en storslagen nasjon, både for egne innbyggere og overfor utlandet, sier Sarfi, som legger til at Ungarn har kommet langt i vaksineringsprogrammet.

– Han er veldig sportsinteressert, og er veldig klar over makten fotball har. Derfor er det viktig for ham å få innflytelse der. Og han tenker sikkert at kanskje fotballen kan bli en døråpner for andre viktige, innflytelsesrike arenaer også. Orbán søker makt, også internasjonalt.

Publisert Publisert: 23. juni 2021 11:34