Iversen varsler lang pause etter VM: – Hadde vært verdifullt å leve et normalt liv

SJUSJØEN (VG) Emil Iversen har satset kompromissløst mot VM i Oberstdorf. Etter mesterskapet vil 29-åringen legge bort langrennsskiene i flere måneder.

GODT FORBEREDT: Emil Iversen har prioritert bort det meste som ikke handler om trening, søvn og kosthold for å komme i toppform til VM. Foto: Geir Olsen, NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det hadde vært verdifullt for meg å leve et normalt liv en periode, forteller Iversen til VG.

Han har for lengst etablert seg som en av Ski-Norges største profiler. Denne sesongen har han også knust konkurrentene i flere renn. Hovedmålet er å lykkes i VM i Tyskland om to uker, hvor Iversen er gullkandidat i alle øvelsene han stiller til start på.

29-åringen har aldri følt seg sterkere, men formen har kommet med en pris.

– Det siste året har jeg egentlig ikke gjort noe annet enn å gå på ski. Etter VM tror jeg at jeg skal legge bort langrennsskiene noen måneder, for det koster krefter. Det er ikke sånn at man ligger hjemme og koser seg i form. Det er mye trening som ligger bak, mange tidligere morgener og kvelder.

PÅ TRENING: Det har blitt ekstremt mange timer på ski for Iversen. Her trener han med Hans Christer Holund. Foto: Geir Olsen, NTB

– Vil leve normalt

Iversen er alltid imøtekommende i intervjusammenheng. Det er trønderen også denne fredagen på Sjusjøen hvor det norske VM-mannskapet gjør de siste mesterskapsforberedelsene.

Til felles har løperne en hverdag som gir dem begrensede muligheter på fritiden sammenlignet med personer som ikke er toppidrettsutøvere.

– Det har vært et veldig spesielt år. Jeg vil leve et normalt liv og gjøre andre ting. Skal man holde på sånn som dette her år etter år, blir det seigt. Jeg tror jeg trenger noen måneder etter VM der jeg ikke er så mye skiløper.

– Hvilke ting er du savner, eller misunner dem med et vanlig liv?

– De siste månedene har det ikke vært så store forskjeller, men det er jo det å være litt sosial, gjøre litt artige ting, prøve forskjellige idretter, dra på noen turer, gå på kino ... Det er vanlige ting som det har vært veldig lite av. Nå nærmer vi oss VM, og det har vært gulroten hele veien, men uansett hvordan det går, tror jeg det er smart for resten av karrieren å gjøre andre ting. Jeg ser for meg å ta en lang pause.

DISIPLINERT: Iversen har trolig aldri vært i bedre form enn nå. Foto: Geir Olsen, NTB

Sjeldent avbrekk

– Når var sist du hadde en slik pause?

– Det har jeg nok aldri hatt. Jeg skal holde formen ved like – men jeg kan spille ishockey. Niklas Dyrhaug har startet en egen hall i Trondheim med padel som jeg er veldig interessert i å prøve. Fotball, fjelltur, alpint. Det er så mye annet jeg syns er artig. Så kan jeg gå noen turrenn, og litt banketter – noen sosiale kvelder. Jeg håper at det i alle fall blir litt lettelser, slik at det er alkoholservering på byen. Det er en god start, sier Iversen og gliser.

– Hvordan har den siste tiden vært?

– Jeg har vært i karantene, gått på ski, spist mat og trent bra. Jeg føler meg fin. Jeg er blid og mett og går inn til VM med en veldig god følelse. Jeg er veldig fornøyd med jobben jeg har gjort de siste årene, forteller trønderen, som har imponert denne sesongen.

Iversen er en av løperne som gir sprinttrener Arild Monsen grunn til å være forventningsfull foran VM, som starter med nettopp sprint torsdag 25. februar.

– Det ser bra ut. Jeg må si det. Men jeg er spent. Det er sprint. Det er én dag. Jeg har vært med mange ganger, og er mer nervøs for uhell enn form. Det er om å være såpass god at vi ikke kommer borti de kjipe situasjonene. Er du smart og god nok, unngår du dem, sier Monsen til VG.

Publisert Publisert: 14. februar 2021 05:28