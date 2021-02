Liverpool-kollaps mot Leicester: – Det rakner fullstendig

(Leicester-Liverpool 3–1) Liverpool slapp inn tre mål på fem minutter og gikk i fullstendig oppløsning borte mot Leicester.

– Det er tøffe tider. Vi prøvde alt. Det var ikke som at vi ikke forsøkte, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2.

Mohamed Salah sendte Liverpool i ledelsen midtveis ut i 2. omgang, men James Maddison, Jamie Vardy og Harvey Barnes utnyttet alle elendig forsvarsspill av Liverpool fra minutt 80 til 85.

Tapet er Liverpools femte på de 10 siste Premier League-kampene - en rekke som inkluderer bare to seirer. Mot Leicester ble det en verst tenkelig debut for Ozan Kabak. Den 20 år gamle tyrkiske midtstopperen krasjet i en klønete kollisjon med Alisson Becker på 2–1 til Leicester, før han var på etterskudd da Barnes økte blåtrøyenes ledelse like etterpå.

– Det rakner fullstendig for denne Liverpool-gjengen, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– Gedigen tabbe

Også ekspertkollega Nils Johan Semb er hoderystende.

– Det er en gedigen tabbe. De roter det fullstendig til for seg selv, Kabak og Allison, kommenterte Semb etter 2–1-scoringen til Vardy.

– Kabak viser at han ikke har noen stor fart. Hele Liverpool-laget er dårlig skrudd sammen. Det er en marerittstart for Kabak, sa Semb etter Barnes 3–1-mål.

En oversikt statistikkbyrået Sofascore har satt sammen for VG, viser at Kabak mistet ballen fem ganger og får en karakter på bare 5,9 av 10 mulige poeng. Stopperen fikk sjansen fordi Liverpool som kjent har både Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip ute med skader.

Klopp er på sin side frustrert over at Maddisons utligning på et frispark som gikk gjennom hele feltet ble tellende.

– Vi slapp inn et mål som er virkelig vanskelig å ta. Det var et vendepunkt i kampen. Jeg har sett det noen ganger nå (i reprise). I det øyeblikket de stopper situasjonen for å se om det er offside eller ikke, har han (Maddison) ikke sparket ballen enda. For meg ser det ut som en klar offside, sier Klopp.

Sliter

Tapet gjør at Liverpool kan miste den Champions League-kvalifiserende 4. plassen i løpet av Premier League-runden. Både Chelsea og West Ham er bare poenget bak og kan gå forbi Klopps menn.

Den regjerende seriemesteren er fra før 10 poeng bak serieleder Manchester City, som nå har to kamper mindre spilt.

Leicester avanserer samtidig forbi Manchester United på tabellen og legger seg på en foreløpig 2. plass med ett poengs margin - med én match mer spilt enn Ole Gunnar Solskjærs mannskap. Leicester har fire færre poeng enn Manchester City på toppen av tabellen, men de lyseblå har til gjengjeld to ekstra matcher å plukke ytterligere poeng på.

