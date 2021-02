Ski-Birk var corona-syk: – Tungt å legge puslespill

Birk Ruud (20) er i full trening foran VM og to verdenscuper i USA. For tre uker siden ble han helt slått ut av covid-19 og tvunget til å droppe X Games i Aspen.

POST CORONA: Ski-virtuosen Birk Ruud (20) lader opp i Colorado foran VM samme sted om tre uker. Bildet er fra X Games Norge i Hafjell i fjor. Foto: Geir Olsen

– Jeg føler meg helt bra nå, er i opptrening og på ski hver dag. Det er veldig deilig og bra at det blir VM, sier Birk Ruud.

Etter å ha vunnet verdenscupen i Big Air i østerrikske Kreischberg i begynnelsen av januar, dro han til USA og Aspen for å vinne sitt tredje Big Air-gull i prestisjefylte X Games – og sitt første i slopestyle. Den drømmen tok brått slutt da han testet positivt for covid-19 samme dag som det skulle begynne – etter å ha avlagt tre negative tester.

Saken ble ikke bedre av at han ikke kunne ta revansj i VM i Calgary. Det, opprinnelig planlagt avviklet i Kina, ble nemlig avlyst. Nå er det imidlertid bestemt at verdensmesterskapet i regi av Det internasjonale skiforbundet skal gå i Aspen 10. til 16. mars.

Se Birk Ruuds suverene hopp i Big Air i Kreischberg 8. januar:

Birk Ruud vil delta i alle tre grenene, halfpipe, slopestyle og Big Air, som han også har en plan om å gjøre i Beijing-OL om ett år. Som forberedelse til VM, vil han delta i Big Air og slopestyle i en liten konkurranse om fire-fem dager.

– Etter VM er det to dager pause, og så to verdenscuper her, forteller Birk Ruud.

Sesongen avsluttes med verdenscup i slopestyle i Silvaplana i Sveits 25.–27. mars.

«Her» er derimot der han er, kommer til å være og har vært – i totalt 10 uker: Hjemme hos sin amerikanske skikompis Alex Ferreira (26), OL-sølvvinner i halfpipe, og hans familie i Colorado.

Utenfor husets fire vegger koser han seg som regel på denne måten:

– De har tatt meg inn som et familiemedlem, sier Birk Ruud – før han tar et tilbakeblikk til da han for tre uker siden lå rett ut med covid-19.

Selv etter bruk av dobbelt munnbind, ble han smittet – selv om de han reiste med, spiste sammen med og «gjorde akkurat det samme med» ikke ble syke.

– Jeg ble ikke dødssyk. Men det føltes som influensa, som forkjølelse med feber. Ikke noe mer enn det. Men det var ubehagelig. Jeg følte meg absolutt syk og dårlig. På det høyeste var feberen min 39,5. Da var jeg rimelig svett, forteller han.

Han var sengeliggende to til tre dager, og etter det «ganske sliten» i ytterligere noen dager. Han trente ingenting på to uker.

– Det var litt bivirkninger. Det var tungt bare å gå rundt, og å pusle med puslespill. Men jeg ble sterkere og sterkere for hver dag. Nå trener jeg som vanlig, sier Birk Ruud.

