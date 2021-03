1200 kilometer skilte dommer og utøver da Hege dømte Frida til seier fra hjemmekontoret i Bodø

Tirsdag avsluttes det første heldigitale kunstløpsstevnet i Norge. Lørdag vant Frida Turiddotter Berge (19) seniorklassen – fem dager etter at hun hadde gått programmet.

Hege Røsto Jensen noterer flittig når hun ser videoen til Frida Turiddotter Berge. På den andre skjermen noterer hun sine dommerpoeng. Foto: Christoffer Aalerud

Publisert Publisert Nå nettopp

En Iphone dukker opp på skjermen. Den viser at klokken er blitt 20.32 mandag 15. mars. Noen få sekunder senere dukker Frida Turiddotter Berge opp i bildet. I en blå drakt står hun alene midt på isen i Askerhallen. Tribunene er tomme for folk, og det eneste man hører er pusten til Berges trener som filmer.

Så starter tonene til Christina Aguileras «Hurt» å spille over anlegget i den tomme ishallen. Berge strekker ut to armer før hun danser seg bortover isen. Litt under tre minutter og utallige piruetter senere er hun ferdig. Kun en liten applaus fra Berges lagvenninner, så tar videoen brått slutt.

19-åringen har akkurat gjennomført sitt program som hun skal sende inn til Norges Skøyteforbunds første digitale kunstløpskonkurranse. Den første konkurransen hun deltar i siden oktober grunnet koronarestriksjonene.

– Det blir ikke helt den samme konkurransefølelsen, men det er fortsatt gøy å konkurrere, få poeng og vise det man kan, sier Berge.

Fakta Slik arrangerer de digitalt kunstløp * 75 løpere meldte seg på i klassene Senior/Senior A, Junior/Junior A, Novice/Novice A, Debs/Debs A. * Konkurransen gikk ut på å lage ett kortprogram. * Programmet måtte filmes mellom 8. og 17. mars. Da måtte de melde inn et tidspunkt de skulle filme det på, og løperne fikk kun ett forsøk. * Lørdag, søndag og tirsdag samles dommerne via Zoom for å bedømme videoene. * De ble delt inn i ett teknisk panel og ett med dommere. En overdommer teller ned, så klikker de «play» samtidig på videoene. * Gjennom et system utviklet av det internasjonale forbundet legger dommerne inn sine poeng. * I etterkant legges alle videoene ut på forbundets YouTube-kanal. Les mer

Bedømmes over Zoom

Landslagsutøveren er en av hele 75 utøvere som har spilt inn en slik video de siste ukene.

Konseptet er følgende: Utøverne rapporterer et spesifikt tidspunkt de må gjennomføre programmet på. Dette må verifiseres med f.eks. en mobil foran kamera. Så får de kun ett forsøk, likt som i en vanlig konkurranse.

Videoen lagres så hos Norges Skøyteforbund (NSF) før et sett av dommere får se dem og bedømmer fra sitt hjemmekontor over Zoom.

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger. Det var et nødvendig tiltak. Vi er veldig redde for frafallet, sier initiativtager og kunstløpkoordinator Lise Røsto Jensen.

Frida Turiddotter Berge satte personlig rekord på kortprogram under det digitale stevnet denne helgen. Det var hun selv ikke veldig overrasket over. Foto: Gunvor Bay

Ventet fem dager på resultatet

For Berges del betydde oppsettet at hennes program ikke ville bli bedømt før lørdag 20. mars – hele fem dager etter at hun hadde gått det.

Da Aftenposten snakket med henne noen dager før dommen skulle falle, var hun spent.

– Jeg har sett mitt eget program. Jeg vet sånn cirka hvordan jeg ligger an. Det er litt greit å se hva jeg har tenkt og sammenligne med dommerne sine poeng, sa hun da.

Lørdag ettermiddag kunne hun sjekke resultatlisten og se at hun hadde vunnet seniorklassen. Hun hadde attpåtil satt ny personlig rekord med 46,94 poeng.

– Jeg gjettet jo litt på forhånd, og det stemte faktisk på desimalen, sier hun og ler.

Lignet vanlig bedømming

En av dommerne som brukte store deler av helgen på å se på videoer og diskutere på Zoom, var Hege Røsto Jensen.

– Det var helt klart annerledes enn vanlig. Men jeg tenker at i en tid som dette, er det viktig for løperne å få simulert noe som ligner på en konkurranse. Selve bedømmingen, faglig sett, synes jeg egentlig ligner mer enn jeg trodde på forhånd, sier hun.

For vanligvis ville Jensen sittet i hallen og bedømt Berge samtidig som hun gikk. Nå så hun programmet fra hjemmekontoret i Bodø, over 1200 kilometer fra der Berge gikk. Og det altså hele fem dager etter at Berge var ferdig.

– Det er jo et litt morsomt aspekt ved det, sier Jensen og ler.

Kunstløpdommer og leder for toppidrettsutvalget for kunstløp i NSF, Hege Røsto Jensen, er glad for at utøverne har fått muligheten til å konkurrere igjen. Foto: Privat

Men selv om det digitale stevnet har vært en suksess, håper både hun og Berge på at de snart kan få både konkurrere og dømme under normale omstendigheter igjen.

– Vi mister litt følelsen av fart og flyt over isen. Det er litt vanskelig på video. Det var et godt opplegg, men ikke noe jeg vil skal erstatte det vi egentlig holder på med, sier Jensen.

Tirsdag skal hun igjen logge seg på Zoom. Da er det junior-jentene som skal i «ilden».