Følg Norges skjebnekamp direkte

Norge har møtt Algerie bare åtte ganger og vunnet fem av kampene. Det siste oppgjøret var i en oppkjøringskamp til VM i 2005. Norge vant 34-22 i Bergen og fikk etterpå et lite gjennombrudd med 7. plass under mesterskapet i Tunisia. Sveriges landslagssjef Glenn Solberg scoret seks mål i oppgjøret for 16 år siden.

